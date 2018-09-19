(Görüntülü) 2 kişinin öldüğü kahvedeki çatışmaya 1 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da husumetli aileler arasında kahvede çıkan silah kavgada, 2 kişiyi öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan 5 şüpheliden 1\'i tutuklandı.



Olay, 15 Ağustos\'ta Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi\'ndeki bir kahvede meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Savar ve akrabası İrfan Savar, geçmişte husumetli oldukları Firar Aydemir (48) ile Sedat Aydemir\'e (21) kahvede otururken tabancayla ateş açtı. Akraba olan Firar Aydemir ile Sedat Aydemir\'in de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Büyük panik yaşanan kahvedeki çatışmada Sedat Aydemir, Firar Aydemir ile İrfan Savar ve Ramazan Savar ağır yaralandı. Polis, olayın daha fazla büyümemesi için bölgeye zırhlı araçlarla birlikte özel hareket polisi sevk etti. Adana\'daki farklı hastanelere kaldırılan ağır yaralılardan Firari Aydemir ile İrfan Savar yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı ise tedaiye alındı. Aydemir\'in hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi.



Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmada kullanıldığı ileri sürülen tabancalara da el koydu. Sorgusu tamamlanan zanlılardan katil şüphelisi Ramazan Savar tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

