(Görüntülü) 2 katlı ahşap ev, alev alev yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. İnegöl ilçesi İsaören Mahallesi\'nde Mustafa Kurtuldu’ya ait 2 katlı ahşap evde, elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. Aile güçlükle evden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye 4 itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmayla alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.