(Görüntülü) 2 bin metre yükseklikte balonda evlendiler

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Halil Cihad Kayaoğlu ile Elif Kayaoğlu çiftinin yerden 2 bin metre yükseklikte uçan gezi balonun sepetinde nikahı kıyıldı. Halil Cihad Kayaoğlu ile Elif Kayaoğlu çifti, evlenme kararı aldıktan sonra nikahlarını farklı bir ortamda kıymak istedi. Çift, Pamukkale\'de, gökyüzünde gezi turları yapan balonda nikah kıymaya karar verdi. Çiftin kiraladığı balon, bu sabah kurdelelerle süslendi. Balona Halil Cihad Kayaoğlu ile Elif Kayaoğlu çifti ile birlikte nikah memuru ve Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin de bindi. Pamukkale travertenleri üzerinde havalanan ve 2 bin metreye ulaşan balonda çiftin nikahlarını, Başkan Gürlesin kıydı. Pamukkale manzarasında kıyılan nikahın ardından Başkan Gürlesin, evlilik cüzdanını gelin Elif Kayaoğlu\'na verdi. Çifte ise ömür boyu mutluluk diledi. Farklı bir ortamda dünyaevine giren çift, nikahın ardından gökyüzünde Türk bayrağı açıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Sıra dışı bir nikah kıyan Başkan Gürlesin, \"İlçemizin turizminin gelişmesi noktasında başlatılan balon turlarında ilk nikahımızı kıydık. Gençlerimizin nikahlarını gökyüzünde kıymak bizim için de farklı bir tecrübe ve heyecan oldu\" dedi. Damat Halil Cihad Kayaoğlu, evlenmek için gökyüzünü tercih ettiklerini ifade ederek, \"Bir ömür için birbirimize gökyüzünde söz vermek istedik. Pamukkale Belediye Başkanımıza bu hayalimizi ulaştırdık. Kendisi de sağ olsun kabul etti. Bizzat nikahımızı kıydı. Hayalimizdi, gerçekleşti. Çok mutluyuz. Mutluluktan ayaklarımız yerden kesilmişti. Nikahımızı da gökyüzünde kıydık\" diye konuştu.