(Görüntülü) 2 bin kamyon balçık çıkarıldı, Sera Gölü kurtuldu

Selçuk BAŞAR/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Akçaabat ilçesinde, doğal güzelliğiyle öne çıkan ve 1,5 ay önce meydana gelen selde sürüklenen odun, çöp ve balçıkla kaplanan tabiat parkı Sera Gölü’nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü temizlik çalışması tamamlandı. Suda batmayan özel donanımlı iş makinelerinin 2 bin kamyon balçık, çamur ve odun çıkardığı göl temizlendi, eski görünümüne kavuştu.



Trabzon\'da, 22 Ağustos\'ta etkili olan sağanak, sele ve heyelana yol açtı. Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü, selde sürüklenen odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Yoğun ziyaretçi alan tabiat parkına gelenler, göldeki manzarayı görünce şaşkınlık yaşadı. Gölün temizliği ve taşkın koruma için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü proje hazırlığına başladı. Ancak, projenin gecikeceği gerekçesiyle işletme sahipleri, göldeki kirlilik için harekete geçti. Seferber olan işletmeciler, gölde temizlik çalışması başlattı. Motorlu kayığın önüne gerdikleri ağla, göl yüzeyinde biriken odun ve atıkları kıyıya sürüklemeye çalışan işletmeciler, ilginç yöntemle gölü temizlemeye başladı.



2 BİN KAMYON BALÇIK, ÇAMUR ÇIKARILDI



Temizlik çalışması yürüten işletme sahipleri, göl kıyısına sürüklenen odun ve atıkları kıyıya çıkarma çalışmaları sürerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri hazırlanan projeyi hızlandırdı, gölde temizleme çalışması için işe koyuldu. Ekipler, İstanbul’dan getirilen suda batmayan özel donanımlı iş makineleri ile göl yüzeyinde atık temizleme çalışmalarına başladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'ne ait iş makinesi ve kamyonlarında destek verdiği temizlik çalışmaları tamamlandı. Suda batmayan özel donanımlı iş makinelerinin 2 bin kamyon balçık, çamur ve odun çıkardığı göl temizlendi, eski görünümüne kavuştu. İşletme sahipleri gölün yeni bir sel ve heyelanda aynı durumu yaşamaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.



İŞLETMECİLER MEMNUN



Turizmci Barış Özkan, göle sürekli tur getirdiğini belirterek gelen yerli-yabancı turistlerin gölün doğasına hayran kaldıklarını anlattı. Özkan, \"Özellikle Arap turistler göle bayılıyor ve burada çeşitli aktiviteler yapıyor. Yürüyüş yapanlar, göl bisikleti binenler oluyordu. Ancak sel nedeniyle göl yüzeyi odun, balçık ve çamurla kaplanmıştı. Gelen turistler hiçbir aktivitede bulunamıyordu. Kokudan bile tesislerde yemek yemekte zorlanıyorlardı. Şimdi göl temizlendi, gelen yerli,-yabancı turistler çok memnun. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz\" dedi.



İşletme Müdürü Erol Kuzur da bir ay önce yaşanan sel afetinde göl yüzeyinin balçık ve odunla kaplandığını belirterek \"Yapılan çalışma ile gölü tamamen temizlendi ve göl eski görünümüne kavuştu\" diye konuştu.



HEYELANLA OLUŞAN DOĞAL GÜZELLİK



Göl, aşırı yağış sonucu 21 Şubat 1950 Salı günü Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluştu. Heyelan nedeniyle yaklaşık 67 yıl önce oluşan göl şimdi Trabzon için en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Oluşum hikâyesi, barındırdığı canlı türleri, kent merkezine yakınlığı ve suyun başlı başına bir çekim merkezi olması nedeniyle popüler olan göl, Trabzon\'a 10, Akçaabat sahiline ise 3 kilometre mesafede yer alıyor. Ulaşımı kolay olan göle her yıl binceler yerli ve yabancı turisti de ağırlıyor.



GÖL KIYISINDAKİ DUVAR YIKILMIŞTI



Sera Deresi Vadisi’nde, 1950\'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan Sera Gölü\'ne paralel uzanan karayolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı. Geçen yılın Temmuz ayında, bölgede göl manzarası olan otelde konaklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bölümü tamamlanan beton duvarı fark etti. Bakan Soylu, çirkin görüntü oluşturduğunu belirttiği duvarın yıkılması talimatını verdi. Birçok çevrecinin de \'Çin Seddi\' benzetmesiyle tepki gösterdiği duvar, 3 ayda yıkıldı. Binlerce turistin ziyaret ettiği kente merkezine 10 kilometrelik uzaklıktaki gölün doğal dokusuna uygun projenin hayata geçirilmesi için de çalışma yapıldı. Göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif sistem olan \'GeoArme Geosentetik donatılı duvar\' yapıldı. Sona gelinen projede ayrıca 30- 40 santimetre fileli toprakla çalışma da yapılarak, göl çevresi yeşil örtüyle kaplandı.



