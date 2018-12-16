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(Görüntülü) 2 bin 700 rakımlı yaylada mahsur kalan 14 at kurtarıldı

    Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Durankaya beldesinin 2 bin 700 rakımlı yaylasında karda mahsur kalan 14 at, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı

16 Aralık 2018 19:35

 

 

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Durankaya beldesinin 2 bin 700 rakımlı yaylasında karda mahsur kalan 14 at, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir at ise donarak telef oldu.

Merkeze bağlı Durankaya beldesinde, kar kalınlığının yer yer 2,5 metreyi bulduğu 2 bin 700 rakımlı Sarıtaş, Bınmizit ve Çepera mevkiilerinde 15 at mahsur kaldı. İhbar üzerine dün saat 09.00 sıralarında İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri ve geçici güvenlik korucuları bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 20 saat süren zorlu bir çalışmanın ardından atlara ulaştı. Atlardan 14\'ü kurtarılırken, donan bir at ise telef oldu.

Kurtarma operasyonuna katılan at sahipleri, ekiplere teşekkür ettiklerini belirtti.

 

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