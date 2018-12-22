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(GÖRÜNTÜLÜ) 2 AYLIK BEBEK, SOKAĞA TERK EDİLDİ

  Konya'da 2 aylık kız bebek, sokağa terk edildi

22 Aralık 2018 12:31

 

Konya\'da 2 aylık kız bebek, sokağa terk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen bebek, yurda teslim edildi.
Merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Mercidabık Sokak\'ta dün saat 21.00 sıralarında bir evin önüne, puset içerisinde bırakılan bebeği fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi\'ne götürdü. Burada kontrolleri yapılan minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. 
Yanındaki çantada, maması, bezi ve eşyalarının da bırakıldığı belirtilen minik bebek, Konya Yetiştirme Yurdu yetkililerine teslim edildi.
Polis ekipleri, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
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- Bebeğin muayene edilmesi
- Bebeğin polis ekibi tarafından hastaneden çıkartılması
- Bebekten ve hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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