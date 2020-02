(Görüntülü) 1915 Çanakkale Köprüsü temelleri yükseliyor

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın, geçen yıl 18 Mart\'ta temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı, tüm hızıyla sürüyor. Avrupa ve Asya yakalarında köprünün ayaklarının oturacağı deniz tabanına, çapları 2,5 metre olan yüzlerce demir kazık çakıldı. Gelibolu yakasındaki kuru havuzda yapımı devam eden köprü kule keson temelleri de yükselmeye başladı. Kasım sonunda yüzdürülerek denize indirilmesi planlanan 20 metrelik yüksekliği ve 75x84 metrelik çapıyla neredeyse birer futbol sahası büyüklüğünde olan iki ayağı, 18 Mart 2019 tarihinde deniz içindeki kazıkların üzerine konularak köprünün temeli tamamlanmış olacak. Bu tarihten itibaren de 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsünün kuleleri yükselmeye başlayacak. Karayolları Genel Müdürlüğü’nce, 26 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyol projesi kapsamındaki, 1915 Çanakkale Köprüsü\'nü de içeren Malkara-Çanakkale otoyolu kesimi Yap-İşlet-Devret projesi ihalesini, yapım ve işletme süresi dahil toplam 16 yıl 2 ay 12 gün teklif veren Limak-Yapı Merkezi-SK-Daelim Ortak Girişim Grubu kazanmıştı. 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere, toplam 101 kilometrelik bölümü kapsayan proje, Malkara’nın güneyinden, Şarköy’ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek, Evreşe’nin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşacak. Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya yakasına geçecek. TEMELİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATMIŞTI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde temeli atılarak, 31 Mart 2017 tarihinde yapımına başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale otoyolu, İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında Kuzey Ege’ye bağlayacak. Proje ile; Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanarak; bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak. MARMARA BÖLGESİ, EGE BÖLGESİ\'NE OTOYOL AĞIYLA BAĞLANACAK Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu’nun tamamlanması ile birlikte, Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi’ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi’nin otoyol ringi tamamlanmış olacak. DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ 1915 Çanakkale Köprüsü; 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında Dünyanın En Büyük Orta Açıklıklı Asma Köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 770’er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2x3 trafik şeritli olacaktır. Köprü tabliyesinin yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülmekte olup, tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları teşkil edilecek. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında; 1 adet asma köprü, 2 adet yaklaşım viyadüğü, 4 adet betonarme viyadük, 6 adet alt geçit köprüsü, 38 adet üst geçit köprüsü, 5 adet köprü, 43 adet alt geçit, 115 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 adet kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dâhil), 4 adet otoyol hizmet tesisi, 2 adet bakım işletme merkezi, 6 adet ücret toplama istasyonu inşa edilecek. PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Dev projede görev yapan 52 Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra; Müşavir Teşkilatı\'nda 92, yüklenici bünyesinde 455’i mühendis olmak üzere toplam 2026 personel ile birlikte 132 adet iş makinesi çalışıyor. Asma Köprü ve otoyol güzergâhında 19 Aralık 2017 tarihinde başlanan kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonlarının oturacağı konumlarda deniz dibi tarama çalışmaları tamamlandı. Kule Keson temellerinin 1\'inci aşamasının imal edileceği Kuru Havuz çalışmaları tamamlanarak, kule temeli keson imalatı çalışmalarına başlandı. Kule Keson temellerinin oturacağı deniz tabanında (- 37 m Kuzey / - 45 m Güney) zemin iyileştirmesi için 192 adedi kuzey kulede, 165 adedi güney kulede olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapındaki çelik kazık çakımı gerçekleştiriliyor. Güney kulede 18 Mart 2018 tarihinde başlanan çalışmalarda bugüne kadar 165 adet kazığın tamamı, 192 adet kazığın çakılacağı kuzey kulede ise 157\'si çakıldı. Islak Havuz İskele inşaatı, Asya ve Avrupa Ankraj imalatları devam ederken, Asya Kule temeli için çakıl yataklama çalışmaları tamamlandı. Proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Koru arasındaki kesimlerde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmalarına başlandı. 2019 MART\'INDA KULE İNŞAATINA BAŞLANABİLİR Gelibolu ilçesindeki Sütlüce mevkiinde bulunan şantiyede kuru havuzda yapımı süren, Avrupa ve Asya yakalarında köprünün deniz içindeki ayaklarını oluşturacak, 20 metre yükseklikte ve 75x84 metre çapında, her biri futbol sahası büyüklüğünde 2 kule keson temeli yapımı büyük oranda tamamlandı. Köprünün sualtındaki temelini oluşturacak bu yapılar yükselmeye başladı. Kasım sonunda bitirilerek yüzdürülecek kuru havuz ile denize indirilecek olan kule keson temelleri, şuan çalışmaları devam eden deniz içindeki ıslak havuza alınacak. Buradaki çalışmalar da tamamlandıktan sonra, 18 Mart 2019 tarihinde ayaklar yerine konulacak ve üzerinde kuleler yükselmeye başlayacak. Bu noktadan itibaren de 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri yükselmeye başlayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022\'de tamamlanarak hizmete açılacak.