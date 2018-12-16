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(Görüntülü) 19 tonluk dev Köroğlu heykeli, 65 metre yüksekliğe konuldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun 65 metre yükseklikteki noktasına, Kazakistan'da yapılan ve parçalar halinde Türkiye'ye getirilen, 19 tonluk dev Köroğlu heykeli konuldu

16 Aralık 2018 20:40

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun 65 metre yükseklikteki noktasına, Kazakistan\'da yapılan ve parçalar halinde Türkiye\'ye getirilen, 19 tonluk dev Köroğlu heykeli konuldu. Kentin en yüksek noktalarından birine yerleştirilen heykel, TEM yolu ile şehrin birçok yerinden görülebiliyor. Bolu Belediyesi\'nce Alpagut Mahallesi\'nde yapımına 2016 yılında başlanan ve 75 bin metrekare alanda inşası sürdürülen Uluslararası Köroğlu Parkı\'nda çalışmalara devam ediliyor. Parkın en önemli parçası olan ve Kazakistan\'da yapıldıktan sonra 3 parça halinde Bolu\'ya getirilen dev Köroğlu heykeli, vinçle birleştirildi. Montaj işleminin 10 günde tamamlanmasının ardından 19 ton ağırlığındaki bronz heykel, kaide ile yaklaşık 65 metre yüksekliğe vinçle konuldu. Kentteki en yüksek noktalardan birine konulan heykel, TEM yolu ile şehrin birçok yerinden görülebiliyor. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, \"Böyle bir eseri Bolu\'ya kazandırmak harika bir duygu. Allah\'a, bize bunları yaşattığı için çok şükrediyorum. Kazakistan\'daki atölyede bu boyutta yapıldı daha sonra kaidesi geldi sonra da parçalar halinde atın kendisi ve Köroğlu geldi. Onu oraya çıkarmak için gerçekten heyecan içindeydik; \'Nasıl olacak, nasıl bitecek?\' diye. Şimdi çok şükür, yerine oturdu. Gerekli ışıklandırmanın ardından her yerden görülebilecek\" dedi. Parkta ayrıca at çiftliği, kafe, restoran ve müze de yer alacak.

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