(Görüntülü) 17 yıllık eşine böbreğini verdi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, 23 yıldır şeker hastalığına bağlı böbrek yetmezliği tedavisi gören Aydın Kalmış\'ın (39), 4 ay önce böbrekleri iflas etti. Doktorlar Kalmış\'a acil böbrek nakli yapılması gerektiğini bildirdi. Aydın Kalmış\'a, 17 yıllık eşi Ceyda Kalmış (33) böbreğini verdi. Aydın Kalmış sağlığına kavuşurken, eşi Ceyda Kalmış, \"Biz birbirimize hastalıkta ve sağlıkta \'evet\' demiştik\" dedi. Bayramiç ilçesinde yaşayan 2 çocuk sahibi Aydın ve Ceyda Kalmış çifti 17 yıl önce evlendi. Ceyda Kalmış hastalıkta ve sağlıkta \'evet\' diyerek evlendiği ve 16 yaşından bu yana şeker hastası olduğunu bildiği eşi Aydın Kalmış\'a her zaman destek oldu. Şeker hastalığına bağlı 23 yıl boyunca böbrek yetmezliği tedavisi gören Aydın Kalmış\'ın böbrekleri 4 ay önce iflas etti. Doktorlar Kalmış\'a acil böbrek nakli yapılması gerektiğini bildirdi. Diyalize giren Aydın Kalmış, kadavradan böbrek nakli için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi\'ne başvurdu. ÇOMÜ Organ Nakli ekibi, kadavradan böbrek nakli için sıranın ne zaman gelip gelmeyeceğinin belli olmadığını Aydın Kalmış\'a söyledi. Aydın Kalmış\'ın durumu nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Ceyda Kalmış, Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan ve ekibine, eşine kendi böbreğini vermek istediğini iletti. Hastanede yapılan doku uyum testlerinde Ceyda Kalmış\'ın böbreğinin, eşi Aydın Kalmış\'a nakledilmesi için yapılan sonuçlar olumlu çıktı. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde geçen 18 Mayıs günü toplam 6,5 saat süren operasyonla Ceyda Kalmış\'ın sol böbreği eşi Aydın Kalmış\'a nakledildi. Aydın Kalmış, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Nakil operasyonu ile ilgili konuşan ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, şöyle dedi: \"Diyalize girme kararı insan için zor. Bundan sonra hayatını makineye bağlı geçirme durumunda kalıyorsun. Kalmış Ailesi de kendi içinde görüşüp, bizim merkezimize kadavra listesi için kayıt yaptırdı ama kadavra listesinde ne zaman böbrek için sıra geleceği belli olmuyor. Bu durumu Aydın Kalmış\'a anlattık. Eşi Ceyda Kalmış, \'Benim böbrek uyar mı? Ben böbreğimi vermek istiyorum\' deyince, gerekli tetkikler yapıldı. 2 hafta içinde testler yapıldıktan sonra Ceyda Kalmış\'ın böbreğinin eşi Aydın Kalmış\'a uyduğuna karar verildi. Konsey kararı neticesinde böbrek nakli yapılmasına karar verildi. 18 Mayıs günü Ceyda Hanım\'ı ameliyat masasına aldık. Böbreğini 3 saatlik operasyonla sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Eş zamanlı olarak yan odada uyuyan Aydın Kalmış\'a böbreği 3,5 saatlik bir operasyonla naklettik. Sağlık açısından herhangi bir problemi yok.\" \'EŞİM HER ZAMAN YANIMDA\' Eşi Ceyda Kalmış\'ın böbreği ile tekrar sağlığına kavuşan Aydın Kalmış ise \"Şeker hastalığım ilerledikçe böbrek rahatsızlığına yakalandım. Bir süre tedavisini aldım. Daha fazla dayanamadım. Evde nefes almada zorluk çekince baygınlık geçirdim. Eşim hemen beni hastaneye götürdü. Diyalize girmeye başladım. Kadavradan böbrek çıkmasını istedik. Ama 17 yıllık eşim bana kendi böbreğini verdi. Eşim her zaman yanımda olduğu için çok mutluyum. Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Böbrek nakli sonrası 2-3 gün içinde iyileştik. Ben de eşimde sağlıklıyız\" dedi. \'SEVGİM ÜSTÜN GELDİ\' Eşi Aydın Kalmış ile evlendiği zaman şeker hastası olduğunu bildiğini kaydeden Ceyda Kalmış ise \"Eşimin şeker hastası olduğunu dinlemedim. Sevgim daha üstün geldi ve ağır bastı. Seneler sonra eşimde böbrek yetmezliği çıktı. Artık son noktaya geldi. Bir gün evde fenalaştı, bayıldı. Hastaneye getirdiğimde doktorlar diyalize girmesi gerektiğini söyledi. 4 aydır diyaliz tedavisi görüyordu. Eğer uyarsa kendi böbreğimi eşime vermeye karar verdim. Doktorlarımızla konuştum. Tahlillerimiz yapıldı. Böbrek nakli için herhangi bir sorun çıkmadı. Böbreğimin uyduğu söylendi. O kadar çok sevindim ki, bir an önce organ naklinin olup bitmesini istedim. 18 Mayıs\'ta ameliyatımız oldu. Şu anda da eşim de ben de Allah\'ın izniyle ayaktayız. Doktorlarımıza teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun\" diye konuştu.