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(Görüntülü) 17 sanatçının işlediği lületaşı eserleri sergilendi

Eskişehir (DHA) Eskişehir Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleştirilen Lületaşı Festivali'nde 17 sanatçının işlediği lületaşı eserler Kurşunlu Külliyesi'nde bulunan Lületaşı Galerisi'nde sergilendi

22 Eylül 2018 20:31

Eskişehir (DHA) Eskişehir Odunpazarı Meydanı\'nda gerçekleştirilen Lületaşı Festivali\'nde 17 sanatçının işlediği lületaşı eserler Kurşunlu Külliyesi\'nde bulunan Lületaşı Galerisi\'nde sergilendi. Lületaşı dünya rezervinin yüzde 80?inin Eskişehir\'de olduğunu vurgulayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, lületaşının dünya da Eskişehir taşı olarak bilindiğine ve Eskişehir olarak da lületaşına sahip çıktıklarını söyledi. Sergi açılışının ardından festivale katılan sanatçılara katılım belgesi ve plaketler veridi.

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