(Görüntülü) 17 ciltlik Te'vilatül Kur-an‘ın Türkçe tercümesi yapılıyor

İSTANBUL, (DHA) - MATURİDİ mezhebinin imamı Ebu Mansur el-Maturudi’nin Ku’an’ı Kerim’i tefsir ettiği büyük eseri Te’vilatül Kur-an’ı konu alan sempozyum bugün gerçekleştirildi. Burada konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “17 ciltlik eserin 12 cildinin Türkçe olarak neşrini sağladık. 5 cildinin tercümesi de bitti. İnşallah onların da kitap haline geldiğini göreceğiz” dedi. Marmara Üniversitesi ve Ümraniye Belediyesi, büyük sunni kelam alimi ve Maturidi mezhebinin imamı Ebu Mansur el-Maturudi’nin Ku’an’ı Kerim’i tefsir ettiği büyük eseri Te’vilatül Kur-an’ı konu alan uluslararası bir sempozyum düzenledi. Sempozyumun açılışı Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlarken, Ümraniye Belediye Başkanı ise açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirilen sempozyuma birçok alim, din adamı katılırken, öğrenciler de sempozyuma yoğun ilgi gösterdi. “17 CİLTLİK ESERİN 12 CİLDİNİN TÜRKÇE OLARAK NEŞRİNİ SAĞLADIK” Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, konuşmasına şöyle devam etti: “Bundan 4 sene önce merhum Prof. Dr. Bekir Topaloğlu hoca, tahkikini yaptığı ve Arapça metin olarak neşrini sağladığı İmam Ebu Mansur el-Maturudi’nin Te’vilatül Kur-an isimli dirayet tefsirinin 17 ciltlik halinin Türkçe’ye kazandırılması konusunda çeşitli çalışmalar yaptığını, ancak henüz sponsor olacak veya gayret gösterecek bir yer bulamadığını ve de bu konuda bizim destek olmamızı istedi. 4 yıldan beri çalışıyoruz. 2 yıl Bekir Topaloğlu bu çalışmaları kontrol etti ancak sonra vefat edince Şevki Yavuz hoca devam ediyor. 17 ciltlik eserin 12 cildinin Türkçe olarak neşrini sağladık. 5 cildinin tercümesi de bitti. İnşallah onlarında kitap haline geldiğini göreceğiz. Türk dünyası için fevkalade önemli olan bu isim için bir sempozyum yaparak hem onun eserlerini hem de Te’vilatül Kur-an eseriyle alakalı dünyanın dört bir tarafından bu konuda çalışma yapan alimler ve ilim adamları tebliğlerini hazırlayarak sempozyum yapmak istedik. Marmara Ünivertesi’ne çok teşekkür ediyorum. 8 aydan beri bu çalışmaları yapıyoruz. Maksadımız hem Te’vilatül Kur-an’ın daha geniş kapsamlı tanınması ve tanıtılması, hem de bu vesileyle Maturudi’nin bu vesileyle gündem olarak bütün boyutları ile düşünce dünyasının ve ilime katkılarının herkes tarafından daha net anlaşılmasını sağlamayı hedefledik.\"