T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) 16 suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 16 suçtan aranan ve hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan E

27 Kasım 2018 20:31

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde 16 suçtan aranan ve hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan E.S. polisin çalışması sonucu yakalandıktan sonra tutuklandı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu, hırsızlık, gasp, yağma, silahla yaralama gibi 16 suçtan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.\'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler düzenledikleri operasyonda E.S.\'yi sabah saatlerinde Korubaşı Mahallesi yolunda yakaladı. Gözaltına alınan E.S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi\'ne getirildi. E.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yücel BULUT GAZİPAŞAAntalya DHA ANTALYA GazipaşaGazipaşaEmniyet Müdürlüğü Asayiş BüroEkiplerKorubaşı MahallesiGözaltınaGazipaşa AdliyesiAlanyaTipi Kapalı Cezaevi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24