(Görüntülü) 1500 ton unun Irak'a geçişine izin verilmedi (2)

UN YÜKLÜ ARAÇLARIN ŞOFÖRLERİNDEN TEPKİ



Ticaret Bakanlığı\'nın fiyatlarda istikrarın sağlanması için un ihracatına getirdiği geçici sınırlama nedeniyle, Irak\'a un götüren TIR\'ların Habur Sınır Kapısı\'ndan çıkışına izin verilmemesi üzerine, Silopi TIR parkı ve Habur Gümrük sahalarında işlemleri biten araçlar geri gönderildi. Sahalardan çıkartılan TIR ve kamyon şoförleri Habur ve Silopi\'ye yakın dinlenme tesislerine çekildi. Çaresiz kalan, geri dönmek isteyen şoförler, nakliyeci firmalar ile sorun yaşıyor.



Un yüklü kamyonuyla özel bir tesiste bekleyen Rıdvan Erol, \"Tesislerde ve yol üzerinde park sorunumuz var. Yiyecek sorunumuz var. Hepimiz mağduruz. Mazot sorunumuz var. Dönebilmemiz için araçlarımızda mazot kalmadı. Tüccarları, fabrikaları arıyoruz; \'bekleyin\' diyorlar bize. Mağduriyetimizin giderilmesi için herhangi bir yetkili bulamıyoruz\" diye konuştu.



Kamyon şoförü Adnan Gökçe de soruna çözüm bulunmasını isteyerek, \"Türk Bayrağı altında yaşıyorsak, bizim de hakkımız var. Bizim halimizi görmeleri lazım, ilgilenmeleri lazım\" diyerek sitem etti.



Türkiye\'de un ihracatının durdurulmasına olumlu baktıklarını belirten un ihracatçısı Şükrü Hasanoğlu ise \"Un potansiyelimiz yok. Saygı duyuyoruz ama aniden un yüklü bu araçlara bir seferliğine müsaade edilmesini istiyoruz. Beyannamesi açık olan Konya\'dan, Adana\'dan gelen arabalara müsade edilmesini talep ediyoruz. Bunların tekrar dönüşlerinde nakliyesi, beyannamesi gümrük işlemleri çok zordur\" dedi.



Halil COŞKUN- Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Hakkari), (DHA)

