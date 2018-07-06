(Görüntülü) 1500 rakımlı yaylada Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Nedim KOVAN/AYBASTI (Ordu), (DHA)- TÜRKLERİN Karadeniz\'e ilk giriş kapısı olduğu belirtilen Ordu\'nun Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası\'nda, 1105 yılında Trabzon Rum Devleti\'ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi\'nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı.



Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü\'nün desteği ile Ordu\'nun Aybastı ilçesinde 1500 rakımlı Perşembe Yaylası\'nda, 1105 yılında Trabzon Rum Devleti\'ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi\'nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehidi anma programı düzenlendi. Programa, Vali Yardımcısı Adem Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Aybastı Kaymakamı Refik Özsoy, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve Ordu\'nun 19 ilçesinden 2 bine yakın genç ile vatandaş katıldı. Şehitlikte bulunan camide cuma namazı öncesinde başlayan programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, \"Ecdadımız da bu topraklarda zahmet çekerek, şehit olarak, kanlarını dökerek, gazi olarak bu toprakları bizlere miras bıraktı. Şüphesiz ki bizim geçmişten bugüne kalan en değerli, en kıymetli varlığımız bu vatan. Bu vatana da sahip çıktığını gençlerimiz bugün, bu soğukta, bu yağmur altında gösterdiler. Gençlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü vatan topraklarına geçmişte sahip olduğu gibi 15 Temmuz\'da da, bugün de sahip çıktı, yarın da sahip çıkacak. Biz onlara güveniyoruz. Rabbimize de dua ediyoruz\" dedi.



Vali Yardımcısı Adem Öztürk ise programın önemine dikkat çekerek, \"Canlarını bu vatan için, bu bayrak için, kutsal değerlerimiz için veren aziz şehitlerimizi bu vesile ile burada bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. İnanıyorum ki, gençlerimiz almış olduğu eğitimle bu bayrağı sonsuza dek en yükseklerde dalgalandıracaklar. Bize düşen görev de bu; atalarımızın bize emanet ettiği bu kutsal vatanı, sonsuza dek birlik ve beraberlik içerisinde taşımaktır\" diye konuştu.



Anma programı kapsamında at üzerinde ok atma, karpuz kesme ve akrobasi gösterileri de düzenlendi. Gösteriler büyük ilgiyle izlendi.