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(Görüntülü) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili dönüşleri sürüyor

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) KURBAN  Bayramı tatilinin son gününde de Esenler’deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor

26 Ağustos 2018 14:55

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) KURBAN  Bayramı tatilinin son gününde de Esenler’deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Tatillerini İstanbul\'da geçirenler memleketlerine dönerken, tatillerini bitiren vatandaşlar da İstanbul\'a geliyor. Otogarda yoğunluğun az da olsa devam ettiği görülüyor. Vatandaşların mağdur olmaması için otobüs firmalarınn ek seferler koyması ve bazı vatandaşların dönüşlerini sona güne bırakmaması yoğunluğun az olma nedenleri arasında gösteriliyor.

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