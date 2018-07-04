T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) 14 yaşındaki erkek çocuğu taciz eden memur tutuklandı ARŞİV

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, 14 yaşındaki erkek çocuğunu evinde taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kamu kurumunda memurluk yapan Serdar Yaşaroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

04 Temmuz 2018 23:34

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, 14 yaşındaki erkek çocuğunu evinde taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kamu kurumunda memurluk yapan Serdar Yaşaroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Gülabibey Mahallesinde meydana geldi. İlçedeki bir kamu kurumunda memur olan Serdar Yaşaroğlu\'nun evine küçük yaşta bir çocuğun girmesi, mahalle sakinlerini şüphelendirdi. Mahalle sakini bir grup, çocuğun tacize uğrayabileceğini düşünerek Serdar Yaşaroğlu\'nun evini bastı. Girdikleri evde küçük çocuğu taciz ettiği düşünülen Serdar Yaşaroğlu\'nu tekme tokat döven mahalleli, bu kişinin otomobilini de ateşe vererek yaktı. İhbar üzerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Serdar Yaşaroğlu, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tacize uğradığı iddia edilen M.S. isimli çocuk ise devlet korumasına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SİVEREKDHASiverekSerdar YaşaroğluOlayGülabibey MahallesindeMahalleGirdikleriYaşaroğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24