(Görüntülü) 14 bin kilometre uzaktan gelen kırlangıçlar için 'koruma' çağrısı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, ilkokul 3\'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Alperen Karataş, yaz dönemini geçirmek üzere yaklaşık 14 bin kilometre aşarak, Güney Afrika\'dan Türkiye\'ye gelen kırlangıçların korunması için sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Kırlangıçların evler, okullar, oteller gibi binalara yaptığı yuvaların bozulmaması için Karataş\'ın yaptığı çağrı, büyük ilgi gördü. Antalya\'da doğa bilimci Hüseyin Çağlar İnce\'nin, geçen yıllarda sahillerdeki 5 yıldızlı otellerde başlattığı \'Kırlangıç Dostu Oteller\' projesinin kapsamı genişletildi. Türkiye\'deki kuşlar, kelebekler, kurbağa ve sürüngenler, memeliler, ağaç ve çalıların tanıtıldığı ve doğa gözlemine başlama rehberi olarak tasarlanan \'Doğadabuan\' kitabının da yazarı olan İnce\'nin projesi kapsamında, doğanın farkında nesiller ve doğaya saygılı işletmeler hedefleniyor. Sosyal sorumluluk oluşumu \'Doğadabuan\', ilkokul çocuklarına kuş gözlemciliğini öğretiyor. Çocuklara, kuşları avlamak yerine fotoğraflaması anlatılıyor. Bu kapsamda, Antalya\'da artık birçok 5 yıldızlı otelde özellikle kırlangıç yuvaları bozulmak yerine çok daha dikkatli korunuyor. OKULDAKİ YUVALAR KORUNUYOR Proje, okullarda da uygulanmaya başlandı. Varsak bölgesinde yıldır faaliyette olan kolejin duvarlarındaki kırlangıç yuvaları, özenle korunuyor. Kırlangıçların öneminin anlatılması ve korunması amacıyla 3\'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Alperen Karataş\'ın hazırladığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda, kırlangıçların korunması çağrısında bulunan Karataş, diğer öğrencilerin de katılımıyla her hafta doğada kuş gözlemi aktivitelerine katılıyor. Okulun Türkçe öğretmeni Deniz Bereket, öğrencilerin haftada 1 gün Antalya\'nın çeşitli doğal alanlarında kuş gözlemi etkinliklerine katıldığını söyledi. 5 yıldır görev yaptığı okulun duvarlarında da kırlangıç yuvaları olduğunu belirten Bereket, \"Hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz, çocuklarımız da onları görüyor ve ilgiyle izliyor\" dedi. Kırlangıçların her yıl mart ayından itibaren Türkiye\'ye geldiğini anlatan doğa bilimci Çağlar İnce, Güney Afrika\'dan yaklaşık 14 bin kilometre çölleri ve Akdeniz\'i aşarak, gelen kuşların bu dönemde yuva yapma zamanı olduğunu söyledi. Kırlangıçların yuvalarını çamur ve küçük taşlar kullanarak, kerpiçten yaptığını aktaran İnce, yuvalar tamamlandıktan sonra da çiftleşme ve yumurtlama dönemleri olduğunu, temmuz ve ağustos aylarında yavruların uçmayı öğrenip, eylül- ekim döneminde Güney Afrika\'ya döndüklerini kaydetti. Dünyanın ilk insanlarının yaşadığı yerlerden biri olarak bilinen Karain Mağarası ve Çatalhüyük\'teki yapıların da kırlangıç yuvalarından esinlenerek, yapıldığını dile getiren İnce, \"Kırlangıçlar; evlerin, otellerin, okulların ve benzeri binaların duvarlarında yuvalarını inşa ediyor; ancak insanlar, bu yuvaları bozuyor. Biz birçok otelde bu yuvaların korunmasını sağlıyoruz. Şimdi de okullarda ve olabildiğince her alanda bu yuvaların bozulmaması, korunması gerektiği yönünde bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. İnsanlık kerpiç ev yapımını kırlangıçlardan öğrenmiştir. Kırlangıçlar zararlı böcekleri tüketir ve olduğu yerde hava temiz olur\" diye konuştu.