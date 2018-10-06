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(Görüntülü) 13 yaşındaki Bekir, kalaşnikofla vurulmuş halde ölü bulundu

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesi kırsalında hayvan otlatan 8'inci sınıf öğrencisi Bekir Dem (13), kalaşnikof tüfekle vurulmuş halde, ölü bulundu

06 Ekim 2018 22:03

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesi kırsalında hayvan otlatan 8\'inci sınıf öğrencisi Bekir Dem (13), kalaşnikof tüfekle vurulmuş halde, ölü bulundu. Olay, Derik ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi Susamlı mezrasında meydana geldi. Evlerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta hayvan otlatan Bekir Dem\'in bulunduğu bölgeden silah sesi geldi. Olay yerine koşan yakınları, Bekir\'i yerde kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık ekibinin incelemesinde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Bekir Dem\'in cesedi, Derik Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Çocuğun cenazesi getirilirken yakınları, sinir krizi geçirip ağıtlar yaktı. Bekir\'in cansız bedeni buradaki ön otopsiden sonra Mardin Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Yetkililer, ilk belirlemelere göre, Bekir Dem\'in kalaşnikof tüfekle vurulduğunu söyledi. Ancak, çocuğun intihar mı ettiği, tüfekle oynarken kazara mı kendisini vurduğu ya da başka biri tarafından mı öldürüldüğü konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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