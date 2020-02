(Görüntülü) 12'nci Şİle Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Recep Kara oldu

Nurcan Kırcalı / Şile,(DHA) -





12\'nci Şile Yağlı Güreşleri\'nde finalde Ali Gürbüz\'ü yenen Recep Kara, başpehlivan oldu. 40\'ı başpehlivan olmak üzere 400 güreşçinin katıldığı Şile Yağlı Güreşleri\'nde Recep Kara\'nın ardından ikinci Ali Gürbüz olurken üçüncülüğü ise Hüseyin Demir ile Şaban Yılmaz paylaştı. Recep Kara bu zaferiyle Şile\'de düzenlenen geleneksel yağlı güreşlerde üst üste 3\'üncü zaferini ilan etmiş oldu.



Bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Şile Yağlı Güreşleri, Belediye Meydanı\'ndaki kortej yürüyüşü ile başladı. Gece geç saatlere kadar süren müsabakalar çekişmelere sahne oldu. Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu\'nun ev sahipliğini yaptığı güreşlere, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Şile Kaymakamı Salih Yüce katılım gösterdi.



ŞAHİN: \'\'TÜRKİYE ATA SPORLARINA YENİDEN SAHİP ÇIKIYOR\"



Ata sporlarının önemine değinen İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye\'nin ata sporlarına yeniden sahip çıkmaya başladığını söyledi.



Ata sporlarının gelenekleri, dünyaya bakışı, duygu ve düşünceleri yansıttığını dile getiren Vasip Şahin, \"Bunun için önemlidir ve yaşatılmalıdır. Hep birlikte bunlara sahip çıkarsak birçok alanda olduğu gibi spor alanında da dünyaya bir teklifimiz olmuş olur\" diye konuştu.



Şile\'nin organik tarımı, Şile bezi, tabiatı ve deniziyle İstanbul\'un güzel bir ilçesi olduğunu dile getiren Şahin, bu açıdan Şile\'nin örnek bir belde olduğunu ve korunması gerektiğini söyledi.



UYSAL: \"GELENEKSEL SPORLARI YENİ NESİLLERE AKTARMAK İÇİN GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ\"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da belediyelerin ata sporu olan güreşe sahip çıktığına işaret ederek, belediyeler olarak geleneksel sporları unutmadan, yeni nesillere aktarmak için görevlerini yerine getirdiklerine dikkat çekti.



TABAKOĞLU: \"ATA SPORLARININ HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ\"



Ata sporlarının geçmişi, kültürü yansıttığını ifade eden Başkan Tabakoğlu, \"Müsabakalarda tarafların birbirine rakip olması onların birbirine karşı küslüğünü, kızgınlığını değil tarafların kendilerini geliştirmesi adına olan bir durumdur. Bizim ata sporlarımız da her zaman bu düşünce doğrultusunda oluşturulmuş ve devam etmiştir. Bizler ata sporlarımızın destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz. Ayrıca 12\'nci Şile Yağlı Güreşleri\'nin tarihi bu yıl 17 Ağustos tarihine denk geldi. Bu nedenle asla unutmayacağımız 1999 depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anarken bu vatan uğruna şehit olan tüm şehitlerimizi ve ata sporumuza emek vermiş tüm merhum sporcularımız rahmetle anıyorum\" dedi.