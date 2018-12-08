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(Görüntülü) 12 yaşındaki Duhan Utku, kalp krizinden öldü

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta ortaokul öğrencisi Duhan Utku Selçuk (12), dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

08 Aralık 2018 23:05

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta ortaokul öğrencisi Duhan Utku Selçuk (12), dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Duhan Utku, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu\'nda 7/C sınıfında eğitim gören, Cünay-Emine Selçuk çiftinin tek çocuğu Duhan Utku, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Anne ve babasının çağırdığı sağlık ekibi tarafından ilk müdahelesi yapılan Duhan Utku, Numune Hastanesi\'nin acil servisine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği Duhan Utku, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duhan Utku Selçuk için bugün Ulu Cami\'de ikindi namazının ardında cenaze namazı kılındı. Duhan Utku\'nun cenazesi; ailesi, öğretmenleri ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
 

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