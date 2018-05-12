T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) 1.2 milyon liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- İSTANBUL'da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek, 1 milyon 200 bin lira gasp ettikleri önü sürülen 2 şüpheli, Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

12 Mayıs 2018 20:10

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- İSTANBUL\'da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek, 1 milyon 200 bin lira gasp ettikleri önü sürülen 2 şüpheli, Edirne\'de, Yunanistan\'a kaçarken yakalandı. Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerinde şüphelilerin, geçen hafta İstanbul\'da önünü kestikleri kuryenin taşıdığı 1 milyon 200 bin lirayı gasp ederek kaçtığı belirlenen Adem B. ve Yahya D. olduğu ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden gelecek ekiplere teslim edileceği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EnginDHAEdirne YunanistanEdirneMekanize Piyade Tugay KomutanlığıHudut KartallarıJandarma KomutanlığıYunanistanYapılanAdemYahyaEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24