(Görüntülü) 12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2 kişiye gözaltı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda, bir İran vatandaşının elinde bulunan Fransız ressam Henri Matisse\'ye ait yaklaşık 12 milyon dolar değerinde tabloyu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin de arandığı olayla ilgili operasyonda Matisse\'nin tablosu da ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; dün Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği\'nde ifade veren İran vatandaşı M.F., ülkesinde dedesinden miras kalan, Fransız ressam Henri Matisse\'nin tablosunun birtakım planlarla, tehditle ve silah zoruyla elinden alındığını iddia etti. M.F., olayla ilgili Y.E., emekli polis memuru M.Y., kafasına silah dayayarak kendisini zorla araca bindirdiği öne sürülen K. ile arkadaşı İranlı A.M.V.\'den şikayetçi oldu. Savcılıktan alınan arama kararıyla harekete geçen KOM ekipleri, adresleri tespit edilen şüpheliler Y.E. ve M.Y.\'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, söz konusu tablo da ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili 2 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı. Gözaltındaki Y.E. ve M.Y.\'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Fransız ünlü ressam Henri Matisse\'ye ait tablonun değerinin yaklaşık 12 milyon dolar olduğu kaydedildi.