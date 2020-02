(Görüntülü) 12 Kasım'ın yıl dönümünde acılar tazeliğini koruyor (3)

DEPREMİN OLDUĞU SAATTE TÖREN DÜZENLENDİ



Düzce Depremzedeler Derneği (DEPDER) üyeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtpark Meydanı\'nda toplanarak ellerinde \'Depremi Unutturma\' pankartlarıyla 12 Kasım 1999 Düzce depreminin meydana geldiği saat olan 18.57’de saygı duruşunda bulunarak, depremde hayatını kaybeden yakınlarını andılar. Burada basın açıklaması yapan DEPDER Başkanı avukat Ayşegül Şenol Can, depremin unutulmaması gerektiğini belirterek, \"Yapacağımız planlarda riskleri en aza indirecek yollar bulmalıyız. Yeni afet orjinli planlar yapmalıyız. Planlı yapılaşmak zorundayız. Her plan tadilatı yada plan bütünlüğünü bozacak planları canımızla öderiz bunu unutmamalıyız. Depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Gerek bireysel manada gerekse toplumsal manada hazırlıklı olmak önceden tedbir almakla mümkündür. Önceden önlem alma kültürünün gelişmesine yönelik toplumsal temelli stratejiler geliştirmek zorundayız. Deprem bilincini derin tutmak ve buna yönelik eğitimler yapmak ve insanların geçmişten ders alınmasını sağlayan anıt ve müze benzeri merkezler oluşturmalıyız. Depreme dayanıklı yapıların yalnızca kendi yaşadığımız binanın değil, hemen yanımızdaki binanın içine girdiğimiz alışveriş merkezlerinin, okul ve hastanelerin depreme dayanıklı olması gerekiyor. Çünkü depremin ne zaman nerede olacağını bilemeyiz.\" dedi.



Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise depreme hazırlıklı olmak için çalıştıklarını ifade ederek, \"Depremin üzerinden 19 yıl geçti. Biz depremin izlerini şehrimizde silmeye çalışıyoruz. Sağlam ve depreme hazırlıklı binalar yapmaya çalışıyoruz. Ancak halkımıza depremi unutturmamaya çalışıyoruz. Düzce\'de çok ilerlemeler kaydettik. Kentsel dönüşümler yaptık. Halen yapmaya devam ediyoruz. Hatta depreme dayanıklı binaların yanı sıra depreme dayanıklı yollar yapmaya başladık. Şuan yollarımız, kavşaklarımız deprem teknolojisine göre yapılmakta.\" dedi.