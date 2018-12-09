(Görüntülü) 112'den tren kazası tatbikatı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, \'112 Acil Hizmetler Haftası\' kapsamında tren kazası tatbikatı yapıldı. Tatbikatta temsili yaralılar, sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından ambulanslara taşındı.



Kent merkezi yakınlarındaki TCDD Hasan Bey Lojistik Merkezi\'nde, 112 Acil Servis, AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi , jandarma, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerinin katılımıyla tren kazası tatbikatı yapıldı. Tatbikatta temsili kaza sonucu tren içerisinde bulunan ve tren altında sıkışan yaralı yolcular, ekipler tarafından kurtarıldı. Yüzlerine kırmızı boya sürülen temsili yaralılar ambulanslara taşınırken 2 yolcu ise temsili olarak kazada hayatını kaybetti. DAK ekipleri de eğitilmiş köpeklerle trende kalan yolcu olup olmadığını kontrol etti.



Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr.Veli Görkem Pala, Acil Hizmetler Haftası etkinlikleri kapsamında tren kazası tatbikatı yaptıklarını, temsili olarak 22 yolcundan 2\'sinin hayatını kaybetiğini, 20 yolcunun da yaralandığını belirterek şöyle konuştu:



\"Eskişehir’imiz hızlı tren yollarının kesişim noktasında bir il. Dolayısıyla tren kazalarına ve bu tarz kazalara hazırlıklı olmak durumundayız. Bugün tatbikat kapsamında 5 adet 112 ambulans ve ekibimiz, AFAD’a ait bir aracımız, itfaiyeye ait bir kurtarma aracı ve arazözü, Dorlion Arama Kurtarma ekiplerine ait bir ekibimiz, AKUT, TCDD ve jandarmamız ile birlikte Eskişehir’in tüm paydaşlarıyla çok başarılı bir tatbikatı geride bırakmış oluyoruz. Şehrimize buradan diyoruz ki emin ellerdesiniz. Eskişehir emin ellerde tüm paydaşlarıyla beraber Eskişehir her türlü acil durumda her türlü afet durumunda hazırlıklı bir şehir.\"



