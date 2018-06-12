(Görüntülü) 1111 taneli 738 yıllık tahta tesbih ilgi görüyor

Murat GÜRBÜZLER/ DEVELİ (Kayseri) (DHA) Kayseri\'de Selçuklu eserlerinden Sivasi Hatun Camii\'nde 738 yıllık , 1111 taneli tahta tesbih ilgi görüyor. Ramazan\'da ibadet için camiye gelenlere verilen tespihi cami cemaati boynuna asarak çekebiliyor. Kayseri\'nin Develi ilçesinde bulunan Sivasi Hatun Camii\'nde 20 metre boyunda 1111 taneli tespih, camiye gelen vatandaşların ilgi ve hayretle kullandıkları tespih olmak özelliğini taşıyor. Ramazan boyunca çekilecek tesbihin çok sağlam olduğunu ve 4 defa çekildiğinde bir hatim yerine geçtiğini söyleyen Sivasi Hatun Camii imamı Oktay İşçi, \" Andız ağacından olan bu tespihimiz 1111 adettir. Bu ağacın toz tutmama ve çürümeme özelliği vardır. Çok sağlam bir ağaçtır. Camimizde Ramazan ayında sürekli olarak hatimle namaz kılınmaktadır. Ramazanda teravih namazından sonra da Kadir gecesinde sürekli olarak çekilmektedir. 4 kere çevirdiğiniz zaman 4444 kez, yani bir hatim sevabı alıyorsunuz. Genelde sabah namazlarından önce afetlerde, savaşlardan önce bu tesbihimiz çekilmiştir\" dedi. Camiye gelen vatandaşlar boynuna doladıkları tespihi sabah namazında gelerek çekiyor. Tespihin bulunduğu Sivasi Hatun Camii, Göçeraslan oğlu Nasrullah ve eşi Sivasi Hatun tarafından 1282 tarihinde inşa ettirildiği ifade edildi.