(Görüntülü) 11 yaşında başlayan tecavüzün hesabını sonra sormaya geldi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Serik ilçesinde yanında çalıştığı kişinin kendisine 11 yaşından itibaren tecavüz ettiğini, 15 yaşında istismarın ardından bir çocuk dünyaya getirdikten sonra Almanya\'ya yerleştiğini anlatan S.B. (43), hayatını karartan kişiyle adalet önünde hesaplaşmak için Türkiye\'ye döndüğünü söyledi. S.B., Serik ilçesinde yanında çalıştığı Bayram S.\'nin 4 yıl boyunca kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla 1990 yılında polise başvurarak şikayetçi oldu. 11 yaşında tecavüze uğradığını, bu durumun 15 yaşına kadar devam ettiğini belirten S.B., dayanamayınca intihara kalkıştığını söyledi. Bayram S.\'nin tecavüz suçundan yargılandığını anlatan S.B., \"Bana o dönem avukat tayin edilmedi. O süreçte hamile olduğum anlaşıldı. Bayram S.\'nin ailesinin işkencelerine maruz kaldım. Bir defasında beni tekmeleyerek bayılttılar. Uyandığımda doğum ebesinin yanındaydım. Kürtaja izin vermedim ve oradan kaçtım. Bana tecavüz eden kişinin dayısı da avukat bulacağını söyleyerek beni evine çağırdı. O da tecavüz etti, çıplak fotoğraflarımı çekip şantaj yaptılar. Dava sürerken kızım dünyaya geldi. DNA ile çocuğun Bayram S.\'den olduğu kesinleşti\" dedi. \'İLÇEDE KÖTÜ GÖZLE BAKTILAR\' Tehdit ve şantaj nedeniyle mahkemede kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini söylemek zorunda kaldığını aktaran S.B., 15 yaş üstünde olması ve kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini beyan etmesinden dolayı sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildiğini kaydetti. Mahkemenin tecavüzün 15 yaşında gerçekleştiğini göz önüne aldığını dile getiren S.B., yaşadığı ilçede çok rahatsız edilmesinden dolayı Antalya\'ya yerleştiğini kaydetti. Burada yaşlı bir kişiye bakarak geçimini sağladığını anlatan S.B., tanıştığı bir kişiyle evlendiğini, ancak bu kişiden de şiddet nedeniyle boşandığını belirtti. ADALET ÖNÜNDE HESAPLAŞMAK İÇİN DÖNDÜ Otelde çalışırken tanıştığı Alman turistle evlenerek Almanya\'ya yerleştiğini anlatan S.B., \"Bana yapılanların hesabını soracağıma ant içtim. Herkes bana gülmüştü. Geri döndüm. Son dönemler ülkemizde çok fazla çocuk istismarı olduğunu gördüm. Sustuğum için kendimi suçlu hissettim. Belki bu adamlar başka çocuklara da tecavüz etmiştir. Bana tecavüz eden kişinin hiçbir şekilde pişmanlık duymaması ve kızımdan özür dilememesi beni çok yaralıyor. Bu mücadele kimsesiz kadınların mücadelesi. Başka kadınlara faydalı olmak istiyorum\" diye konuştu. YARGITAY\'A BAŞVURULDU S.B.\'nin avukatı Ahmet Kuş, davanın temyizi için Yargıtay\'a başvurduklarını söyledi. O dönemde temyiz hakkını Cumhuriyet savcılarının kullandığını aktaran Ahmet Kuş, \"Savcı kararı temyiz etmemiş. Dolayısıyla dava karara bağlansa dahi temyiz hakkı kullanılmadığı için zaman aşımı işlemez. Bu davaya ilişkin zaman aşımı söz konusu değil. Yargıtay\'a temyiz başvurusunda bulunduk. Muhtemelen dava yeniden görülecek\" dedi.