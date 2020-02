(Görüntülü) 11. Cumhurbaşkanı Gül: En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır

Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ismini taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi\'nin (AGÜ) ilk mezunlarını verdiği törene katıldı. Gül törende yaptığı konuşmada, \"En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Siyasi ve cumhurbaşkanlığı hayatımda eğitime önem verdim ve her yerde altını çizdim\" dedi.



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adını taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmak üzere tarifeli uçakla Kayseri\'ye geldi. Abdullah Gül\'ü havalimanında Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AGÜ Rektörü Prof.Dr ihsan Sabuncuoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Abdullah Gül\'ün kardeşi Macit Gül ve protokol mensupları karşıladı.



Havalimanından Abdullah Gül Üniversitesi\'ne geçen 11. Cumhurbaşkanı Gül, üniversite akademik kadrosu ile selamlaştı. Mezuniyet töreninin yapılacağı yere geçen Gül, törende yaptığı konuşmada, \"2013 yılında o zaman Cumhurbaşkanı olarak Akademik yılı açılışına katılmıştım. O zaman üniversiten ne beklediğimi, nasıl üniversite olması gerektiğini anlatmıştım. Bugün memnuniyetle görüyorum ki bu hedeflere AGÜ ulaştı. Bütün arzum iyi, seçkin üniversite yapmaktı. Bunu tüm Türkiye\'ye hediye etmekti. İyi bir şey yapmak kolay olmuyor. Çalışmak, vizyon ufuk gerektiriyordu. AGÜ gibi çok az üniversite emek verilerek kuruldu. Bazı üniversiteler, üniversite kuralım dendi ve kuruldu. AGÜ\'nün temeli sağlam atıldı. Bugün de neticelerini almış olduk. Çok iyi yabancı dil bilen üniversitenin öğrencileri oldunuz. En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Siyasi ve cumhurbaşkanlığı hayatımda eğitime önem verdim ve her yerde altını çizdim. Türkiye için en önemli olan şey nitelikli olan şey nitelikli vasıflı insandır. Nitelik insanlarda iyi üniversitelerde yetişiyor\" diye konuştu.



Teknolojinin önemine vurgu yapan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Öyle bir dönemde çağda yaşıyoruz ki, teknolojinin hızına yetişmek mümkün değil. Dün çok yeni dediğimiz makine eskimiş bile. Sizler vasıfları aldınız. Bundan sonra bunların faydasını göreceksiniz. Eğitim süreklidir. Mezun olduğunuzda eğitim bitmedi. Asıl sınavlar şimdi başlıyor. Üniversiteler bilenlerin bilmeyenlere anlatıldığı yer değil artık. Üniversitelerden mezun olup işe başladığınız güncelleştirin. Alanınızla ilgili yerli yabancı dergileri takip edin. Tavsiyem, iş hayatına atılıp 1-2 sene çalıştıktan sonra lisans üstü olarak eğitiminize devam edin. Türkiye\'nin birçok önemli iş isimleri AGÜ\'yü yakın takip ediyor. Unutmayın ki işe başlayınca iş bitmiyor. İşlerinizde çok gayretli olun. Farklılığınız hemen gösterin. Türkiye’nin bugün birçok iş vereni sizler gibi sıfırdan başlayan insanlardır. Zannetmeyin ki herkes zengin ailenin çocuğu. Azim ve kararlılıkla çalışın. Karakterli, dürüst, vatansever, ülkesini seven insan olun. Daima, uzun vadeli başarılara kilitlenin. Türkiye sizden çok şey bekliyor. Zaman zaman sizlerle bir araya geleceğim.\"



Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İhsan Sabuncuoğlu ise yaptığı konuşmada, \"2013 yılında AGÜ kurulurken Türkiye’de 170 üniversite vardı. Doğal olarak toplumda da her yeni kurulan üniversite gibi AGÜ ‘nün kalitesi ve geleceği ile ilgili çeşitli çekinceler ve kuşkular vardı. Acaba nasıl bir üniversite olacak? Gerçekten yüzde yüz İngilizce eğitim verebilecekler mi? Çok sayıda öğretim üyesi olan oturmuş bir üniversite yerine AGÜ\'yü niye seçeyim? gibi sorularla karşılaşıyorduk. Ama biz başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, vakfımızın ve şehrimizin de büyük desteği ile bugünlere geldik. İlk günler zordu. Bir avuç akademisyen hocamızla il il, şehir şehir binlerce km yol katederek yüzlerce lise ve okulu ziyaret ettik. Üniversitemizi ve olanaklarımızı anlatarak Türkiye\'nin en başarılı öğrencilerini kurumumuza ve Kayseri\'ye kazandırdık. Aynı zamanda vakfımızın da büyük desteği ile bir çok nitelikli bilim insanını kadromuza dahil ettik. 2015 yılına geldiğimizde yurt dışından tersine beyin göçünü sağlayan ülkemizin en başarılı 3 üniversitesi arasına girdik. Daha ilk yıl tüm öğrencilerimizi ilk 25 binden alma başarısını gösterdik. Birçok programımız Türkiye sıralamasında devlet üniversiteleri arasında ilk 5’e girdi. BSTB ve TUBITAK tarafından yapılan \'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite İndeksi\' sıralamasında Türkiye 12\'ncisi olduk. Son 25 yılda kurulmuş üniversiteler arasında en başarılı devlet üniversitesi olduk\" dedi.



Konuşmaların ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mimarlık Bölümü birincisi Hale Nur Aydın\'a, Makine Mühendisliği birincisi Batuhan Toker\'e, İşletme Bölümü birincisi Ömer Sarıca\'ya, İnşaat Mühendisliği birincisi Nahit Bahuddin Yanuddin\'e, Endüstri Mühendisliği birincisi Buray Türkmen\'e, Elektrik Elektronik Mühendisliği birincisi Fatma Nur Işık\'a ve Bilgisayar Mühendisliği birincisi Omar Sisse\'ye diplomalarını ve hediyelerini verdi.



AGÜ\'de mezun olan Mimarlıktan 15, Yönetim Bilimlerinde 11, Bilgisayar Mühendisliğinde 6, İnşaat Mühendisliğinde 19, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden 27, Makine Mühendisliğinden 14 ve Endüstri Mühendisliğinden 12 kişi diplomalarını alarak kep attı.