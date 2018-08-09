(Görüntülü) 100'üncü yaşını 200 kişiyle kutladı

İSTANBUL, (DHA) – 100 yaşına giren Yakup Hazan, unutulmayacak bir doğum günü yaşadı. Şişli Belediyesi’nin organizasyonuyla 200 kişinin katıldığı yaş gününde, hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını ifade eden Hazan, \"100 yıl nasıl geçti anlamadım\" dedi. Şişli Belediyesi Feriköy Sosyal Tesisleri Emekli Dinlenme Evi’nde düzenlenen Yakup Hazan\'ın 100. yaş gününe Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de katıldı. İnönü burada vatandaşlar ile tek tek selamlaşırken, yaşlılarla bir süre sohbet etti ve ardından doğum günü kutlaması yapıldı. “YAKUP BEY 50 YILDIR ŞİŞLİ’DE YAŞIYOR” Hazan\'ın 50 yıldır Şişli’de yaşadığını söyleyen İnönü, \"Kendisi Çanakkale Ezineli’dir, bizim ailenin de anne tarafı Çanakkaleli aslında. 5 yaşında İstanbul’a gelmiş Yakup Bey. Sizlere uzun ömürler ve iyi yıllar diliyorum” diyerek Yakup Hazan’ı tebrik etti. Yakup Hazan’ın kızı Esma Hazan ise, \"Babam 1930’larda Çanakkale’den İstanbul’a geldi ve o dönemde sıkıntılar yaşadık. Babam 1 yıl önce rahatsızlık geçirdi ve kalça ameliyatı oldu. Babam ameliyat olmadan önce hayatında bir kere bile hastaneye gitmedi\" dedi. Yakup Hazan ise konuşmakta güçlük çekmesine rağmen birkaç kelime söyleyerek, zamanın çok çabuk geçtiğini vurguladı. Hazan, 100 yılın nasıl geçtiğini de anlamadığını ifade etti. Yakup Hazan\'a 100. yaş günü sebebiyle Başkan Hayri İnönü köstekli saat hediye etti. Hazan\'ın kızı Esma Hazan ise babasının saatleri çok sevdiğini söyleyerek Başkan İnönü’ye teşekkür etti. Doğum gününün ardından Feriköy Emekliler Evi\'nde şarkılar ve türküler söylenerek coşku dolu anlar yaşandı. YAKUP HAZAN KİMDİR? 1920’li yılların başında Yakup Hazan, Çanakkale Ezine’de dünyaya geliyor. Seferad bir ailenin çocuğu. Aile Kurtuluş Savaşı döneminde yokluklar görüyor ve İstanbul Balat’a taşınıyor. Hazan ilkokulu okuduktan sonra mecburen iş hayatına atılıyor ve matbaacılık yapıyor. Evleniyor ve iki çocuğu oluyor. Aile 50 yıl önce Kurtuluş’a taşınıyor. Hazan\'ın eşi genç yaşta vefat ediyor. Eşini kaybettikten sonra bir daha evlenmiyor ve kızıyla birlikte yaşamaya başlıyor. Hazan şu anda kızı Esma Hazan ve bakıcısı ile birlikte yaşıyor. 4 torunu var ve onlar yurt dışında yaşıyor. Kardeşleri 40 yıl önce kadar İsrail’e yerleşiyor, ancak hepsi vefat etmiş. Aile evlerinde İspanyolca konuşuyor ve Hazan Seferad’ların kullandığı İspanyolcayı biliyor.