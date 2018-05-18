(Görüntülü) 100 metre yükseklikte evlilik teklifi

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, üniversite öğrencisi Sinan Akkuş (24), kız arkadaşı Büşra Nur Ünal\'a (23) Sırçalı Kanyonu\'nda, yerden yaklaşık 100 metre yükseklikteki doğal \'taş teras\'ın üzerinde evlilik teklifinde bulundu. Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Sinan Akkuş, 4 yıl önce tanıştığı İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Moda ve Tekstil Tasarımı Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra Nur Ünal\'a evlilik teklif etmeye karar verdi. Sinan Akkuş, mezuniyet eğlencesinde, Büşra Nur Ünal\'a \'Mezuniyet fotoğrafı çekimi var\' deyip, bu bahaneyle kız arkadaşını ilçeye bağlı Düzce köyünde bulunan Sırçalı Kanyonu\'na getirdi. Kanyonun altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal terasa dönüşen kayanın üzerine çıkan Akkuş, önce fotoğrafçının direktifleriyle kız arkadaşının elinden tutup, yaklaşık 100 metre yükseklikte, doğa harikası kanyon manzarasına karşı poz verdi. Akkuş, daha sonra havadan kendisine yaklaştırılan \'drone\'a iple bağlı yüzüğü alıp, diz çökerek, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada \'Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Büşra Nur\' yazılı pankart açılırken, konfetiler patlatıldı. Teklifi kabul eden Büşra Nur Ünal, Sinan Akkuş ile çalınan keman eşliğinde dans etti. Sinan Akkuş, \"2 hafta sonra mezuniyet törenim var. Balomuz vardı. Balodan \'Mezuniyet çekimi var\' diye kandırdım. 4 sene oldu ilişkimiz başlayalı. Ailelerimiz biliyor. \'Evet\' sözünü aldım, mutluyum. Kendisi 80 milyonun göreceği bir evlilik teklifi istiyordu. Böyle bir hayali vardı ve ben de bunu gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Ben burayı daha önceden gördüm. Buranın keşfini yaptım. Kendisi buranın altını görse belki çıkmak istemezdi. Ben oraya nasıl çıktım, nasıl böyle bir şeye kalkıştım, diye bana sorardı\" dedi. Büşra Nur Ünal ise \"Drone ile yüzük geldiğinde hiçbir şey anlamadım. Sonra heyecandan elim ayağım titredi. Birden ağladım mutluluktan. Şu anda çok mutluyum. Kelimeler boğazıma dizildi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İyi ki Sinan\'la karşılaşmışım diyorum. İyi ki benim nasibim diyorum. Şükürler olsun. Mutluluktan buranın yerden 100 metre yüksekliğinde olduğunu görmedim\" diye konuştu.