(Görüntülü) 10 aylık oğluyla şehit olan eşinin doğum gününü, mezarı başında kutladı (2)

ANNE DEMİR: YAVRUMA DOYAMADIM 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya\'nın doğum gününde, anne Suudiye Demir, kızının cenaze töreninde askerlerin taşıdığı fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Kızının doğum gününü evlenene kadar hep birlikte kutladıklarını, evlendikten sonra da telefonla kutladığını söyleyen anne Demir, şöyle dedi: \"Öğleden sonra mezarına gideceğim yavrumun, doğum gününü kutlamaya. Yavrumun doğum gününü mezarında kutlayacağım gelirmiş aklıma. Yaktı, kavurdu yavrum bizi. Yavrum, yavrusunu kimseye vermiyordu, yavrusunu da aldı gitti kuzum. Öpmeye doyamıyordum öpmeye. O günden beri göğsümde duruyor vesikalık resmi yavrumun, kuzumun. Kuzuma doyamadım, ben kuzuma doyamadım, kuzum dünyaya doyamadı. Öpmeye doyamıyordum kuzumu. Doğum gününü evlendikten sonra beraber kutlamadık, telefonda kutladık. Evlenmeden önce her yıl kutluyorduk yaş günlerini. Ağabeyleri, bacıları toplanıp kutluyordu. Balonlar, bayraklar, süsler asıyorlardı, \'bizim küçüğümüz, bizim sonumuz\' diye kutluyorlardı. Yavrum çok merhametliydi, hepsinin acısına koşardı. Evi çok süsleyip doğum günü partileri yaptılar yavruma ama evlendikten sonra hep telefonda kutladılar. Cuma günleri arardı, \'Canım annem cuman mübarek olsun, dualarında beni unutma\' derdi. Oraya gidince sürekli aradım yavrumu. \'Yavrum kapıya, bacaya çıkma, kapını kimseye açma\' derdim. Kocası iki haftadır dağdaydı, her gün konuşurduk. Yavruma doymadım, topraklar doysun bundan sonra yavruma. Kocam öleli 14 sene oldu. Zor büyütmüştüm yavrularımı. Babası vefat edince yavrum dördüncü sınıftaydı, ağabeyini baba bilmişti. Her derdini ağabeyine anlatırdı.\" OĞLUNUN ADININ VERİLDİĞİ OKULU ZİYARET ETTİ Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya da, Şarkışla\'da şehit oğlu Bedirhan Mustafa\'nın adının verildiği anaokulunu ziyaret etti. Okulu gezen baba Karakaya, şunları söyledi: \"Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Çok teşekkür ediyorum şehidimizin adını yaşattıkları için. İnşallah buradan benim oğlum gibi vatan için seve seve canını verecek binlerce Bedirhan çıkar. Vatana, millete hayırlı, uğurlu binlerce Bedirhan\'lar, Mustafa\'lar çıkar inşallah. Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Nurcan\'lar ölecek, Bedirhan\'lar şehit olacak. Türk bayrağımızın dalgalanmasını hiç kimse engelleyemeyecek. Türkiye bir bütündür asla parçalanamaz. Kimsenin de gücü buna yetmez. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Acımızı bir nebze de olsa hafiflettiler. Böyle gurur verici bir şey yaptıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Vatan için inşallah hayırlı evlatlar bu okuldan yetişir ve vatana millete hayırlı olur. 81 milyon insan ağladı. Bugün 12\'nci gün. Gelenimiz, gidenimiz eksik olmadı. Allah herkesten razı olsun.\" Şehit Bedirhan Mustafa Karakaya\'nın dedesi Mustafa Karakaya da okula torununun isminin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, \"Çok teşekkür ederim devlet büyüklerimize, bizim için gurur verici, Allah razı olsun büyüklerimizden. Vatan, millet sağ olsun. Daha nice nice Bedirhan\'lar bu okullarda yetişip devletimiz için Türkiye\'miz için bayrağımız için savaşacaklar, daha nice Bedirhan\'lar, Mustafa\'lar şehit olacak. Biz bayrağımızın göklerde dalgalanması için canıgönülden, her zaman hazırız. Allah onlara rahmet etsin, mekanlarını cennet etsin\" dedi.