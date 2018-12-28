T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) 1 TL ile 350 kilometre yol giden elektrikli otomobil ürettiler

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da Çukurova Üniversitesi Elektromobil Takımı tarafından tasarlanıp üretilen, elektrikle çalışan otomobil, 1 TL ile 350 kilometre yol gidebiliyor

28 Aralık 2018 15:41

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da Çukurova Üniversitesi Elektromobil Takımı tarafından tasarlanıp üretilen, elektrikle çalışan otomobil, 1 TL ile 350 kilometre yol gidebiliyor. Takımın üyelerinden Furkan Pınarlı, hayallerinin kendi firmalarını açıp seri üretime geçmek olduğunu söyledi.

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinden oluşan bir grup tarafın üretilen elektrikli otomobil, kentte gerçekleşen Bilim Şenliği’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Şenlikte yoğun ilgi gören otomobili üreten takımın üyesi Furkan Pınarlı, araçlarının Eco-Marathon ve TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışmalarına katılıp Türkiye 1’inciliği ve Dünya 7’nciliği kazandığını söyledi. Aracın 1 TL ile 350 kilometre yol gidebildiğini vurgulayan Kabaklı, otomobilin tüm malzemelerinin kompozit ve karbon fiberden oluştuğunu ve maksimum hızının 85 km, ağırlığının ise sadece 90 kilo olduğunu belirtti.

DESTEK BEKLİYORUZ

Hedeflerinin ileride kendi firmalarını açıp otomobili seri üretime geçirmek olduğunu belirten Kabaklı, böylelikle verimliliği üst seviye olan bir aracın ülkeyi kalkındıracağını ayrıca çevre sağlığını da tehdit etmeyeceğini dile getirdi. Kabaklı, hayallerini gerçekleştirmek adına iş insanlarından destek beklediklerini ifade etti.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CanDHA ADANAdaElektromobil TakımıTLTakımınFurkan PınarlıMakine MühendisliğiElektrikElektronik MühendisliğiBilimEcoMarathonTÜBİTAK Efficiency ChallengeTürkiyeDünyaAracınKabaklıDESTEK BEKLİYORUZ Hedeflerinin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24