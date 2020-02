(Görüntülü) 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 2 bin 500 liralık komisyon nedeniyle çıkan ve 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına yol açan kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kavgaya karışanların birbirlerine sopalar ve taşlarla saldırdığı, ardından da silahların çekildiği görüldü. Olay, 5 Kasım\'da Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi\'nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Emlakçı Ulaş Can B. (34) iddiaya göre, Muhittin B.\'ye (37) kiraladığı bir iş yerinden komisyonu olan 2 bin 500 lirayı alamadı. Taraflar arasında bu yüzden telefonda çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ulaş Can B., beraberindeki Burak Nuri O. (31), Murat B. (44), Ramazan B. (35) ile birlikte Muhittin B.\'nin metal sanayide bulunan iş yerine geldi. Otomobilden inen Ulaş Can B. ve beraberindekiler, burada bulunan, Özcan E. (20), Burhan E. (27) ve Mehmet Akif Yıldız\'a (26) saldırdı. İki gurup arasında sopa ve silahlı kavga çıktı. Çatışma sonunda Mehmet Akif Yıldız başından vurularak öldürülürken 4 kişi yaralandı. Polis, bölgede yaptığı incelemede 30\'a yakın boş kovan buldu. Ayrıca, çevredeki iş yerlerine çok sayıda merminin isabet ettiği belirlendi. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gruptan 8 kişiyi gözaltı aldı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Özcan E., Ramazan B., Ulaş Can B. ve Emrah N. tutuklandı. ÖNCE SOPA VE TAŞ, ARDINDAN SİLAH Öte yandan olayın güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Kamera kayıtları göre iş yerinin önüne gelen kişiler ile iş yerinden çıkan kişiler arasında arbede yaşanıyor. Bu sırada belindeki tabancasını çeken bir kişi, iş yerinden elinde sopayla çıkan başka bir kişi tarafından etkisiz hale getirilip, tabancayı düşürüyor. Elinde sopa olan kişi de yerdeki tabancayı alıp, otomobilin altına atıyor. Yerde yatan iki kişiye sopalarla acımasızca vurulurken, kalabalıktan bir kişi otomobile binip, olay yerinden uzaklaşıyor. Otomobil gittikten sonra yerde açığa çıkan tabancayı gören kırmızı giysili kişi ise silahı alıyor. Kalabalık, bir süre kamera açısından çıkıyor. Daha sonra eli sopalı kişiler, koşarak iş yerine geliyor. Bu sırada kırmızı giysili kişi, karşı taraftan bir kişiyi ayağından vuruyor. Kırmızılı kişi de ayağından yaraladığı kişi tarafından vuruluyor. Tabancayı kırmızılı kişiden alan başka biri, iş yerine koşanların üzerine ateş açıyor ve Mehmet Akif Yıldız\'ı kafasından vuruyor. Yıldız\'ın yere yığılmasının ardından, şüpheliler olay yerinden kaçıyor.