(Görüntülü) 1 kiloluk palamudun fiyatı 10 lira

SAMSUN\'da Karadeniz\'e açılan balıkçılar ağlarını palamut balığı ile doldurarak kıyıya dönüyor. Palamutta yaşanan bolluk fiyatların da düşmesine neden oldu. 1 kilogram ağırlığındaki palamut 10 TL\'den satılmaya başlandı.

Karadeniz\'de, 1 Eylül\'de av yasağının sona ermesiyle \'Vira bismillah\' diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz\'de bolluğu yaşanan ve tanesi 15 liradan tezgahlara çıkan palamut, bolluk üzerine 1 kilogramı 10 liraya geriledi. Karadeniz\'de palamut balığında yaşanan bolluk hem balıkçıları hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Samsun\'da balıkçılık yapan Habil Yurtseven (36), geçen hafta kestane karası fırtınası nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını ve bu nedenle balık fiyatların arttığını belirterek, Fırtınadan sonra balıkçılarımız tekrar Karadeniz\'e açıldı. Bu yıl zaten palamutta bir bolluk var. Palamudun fiyatı fırtınadan sonra aşağı düştü. 1 kilogram ağırlığındaki palamut 10 liradan satılıyor. 2 palamut ile dört kişilik bir aile bir öğününü geçirebilir. 20 liraya 4 kişilik bir aile akşam yemeğini yiyebilir. Biz bu sezondan çok umutluyuz. Vatandaşlarımız bu sezon bol ve ucuz balık yiyecek diyerek sözlerine şöyle devam etti

Geçen yıl hamsi yok denecek kadar azdı. Biz bu yıl hamsiden de umutluyuz. Şuan azar azar hamside avlanıyor. Önümüzdeki aylarda hamside de av miktarı artacak. Karadenizliler özledikleri hamsiye kavuşacak. Tabi balıkta bolluk yaşanması ve fiyatların düşmesi hem vatandaşların hemde balıkcıların lehine olan bir durum diye konuştu.