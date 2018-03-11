(Görüntülerle)İRAN'DA TÜRK JETİ DÜŞTÜ : UÇAKTA 11 KİŞİ BULUNUYORDU (3)

Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

Birleşik Arap Emirlikleri\'nden Türkiye\'ye gelen özel jet, İran\'da düştü. Uçakta 11 kişinin olduğu öğrenildi. Uçaktaki yolcuların Hüseyin Başaran\'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

(BAE)\'nin Sharjah (Şarika) Havalimanı\'ndan kalkan Başaran Holding\'e ait olduğu TC-TRB kuyruk tescilli Challenger 604 tipi iş jeti, İstanbul\'a gelirken İran\'ın Shahrekord şehri yakınlarında radardan kayboldu. Daha sonra uçağın düştüğü tespit edildi. Uçakta 2 pilot, 1 hostes, 8 yolcu bulunduğu öğrenildi.

Türkiye\'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3\'ü mürettebat 8\'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

UÇAKTA MİNE BAŞARAN VE 7 KIZ ARKADAŞI BULUNUYORDU

Uçaktaki yolcuların Hüseyin Başaran\'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi. Mina Başaran\'ın gelecek ay düğünü olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Mina Başaran\'ın Dubai\'den paylaştığı fotoğraflar

-Düşen uçağın fotoğrafı