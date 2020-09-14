Görüntüleri ortaya çıktı; cinsel tacizden kaydı olan 'Cinci Hoca' yakalandı

Türkiye’yi sarsan taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul’da 'Cinci Hoca' olarak bilinen, cinsel tacizden suç kaydı bulunan Burhan D.(48) Esenler’de yakalandı. Dolandırıcılıktan gözaltına alınan sözde hocanın bir kadını soyundurarak bedenine Arapça yazılar yazdığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Dolandırıcılıktan gözaltına alınan 'Cinci Hoca' sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Polisi harekete geçiren olay, Esenler'de “Cinci hoca” olarak bilinen bir kişinin insanların inançlarını suistimal ettiği ihbarı üzerine ortaya çıktı. İddaya göre emniyete şikâyette bulunan Ebubekir B. ile eşi, boşanmalarından sonra yeniden bir araya geldiklerini imam nikaâahı için sözde “Hoca” Burhan Dalgalı'yı çağırdıklarını söyledi.

Nikâh tazeleme bedeli 3 bin 200 lia

Ebubekir B. ve eşinin imam nikahını kıymak için Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde adrese giden Dalgalı, iddiaya göre nikah tazelemek için kefaret parası verilmesi gerektiğini söyledi, ikiliden 3 bin 200 lira para talep etti.

“Boş oda var mı?”

Bu paranın boşanma kefareti olduğunu söyleyen Dalgalı, iddiaya göre Ebubekir B.'ye “Eşinle baş başa görüşmek gerekiyor. Boş odanız var mı?” diye sordu. Bu istek reddedilince de konuyu kapattı.

Taciz iddiası

Burhan Dalgalı nikah tazeleyip evden ayrıldı. Ebubekir B. bir süre sonra mahallede bir arkadaşıyla görüşürken Dalgalı'nın bir kadını taciz ettiği iddialarını öğrendi.

Cinci Hoca'ya kefaret parası ödediğini söyleyen Ebubekir B., nikahta böyle bir paranın olmadığı bilgisini edinince dolandırıldığını anladı.

Görüntüler ortaya çıktı

Polis ekipleri şüphelilerle ilgili inceleme yaparken sözde hocanın taciz görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sözde ‘hocanın’ bir kadının elbiselerini çıkarttırarak bedenine Arapça yazılar yazdığı görüldü. Ancak o görüntülerle ilgili şikayetçi olunmadığı öğrenildi.

Tutuklandı

Polis ekipleri elde edilen bilgileri savcılığa iletince tutuklama kararı çıkarıldı. Burhan Dalgalı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Dolandırıcılıktan yakalanan şüphelinin 2012 yılında cinsel tacizden suç kaydı olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan şüpheli hakkında, cinsel taciz iddialarının da araştırıldığı öğrenildi.

Fotoğrafı çıktı

Şüphelinin daha önce PKK'nın bir toplantısına da katıldığı öne sürüldü. O toplantıyla ilgili bir fotoğraf da ortaya çıktı.