Görüntüler ortaya çıktı; Yenikapı'da polis yanlışlıkla yolcuyu vurdu

İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı girişinde doldur-boşalt yapan polis memurunun silahından çıkan kurşun bir kadın yolcuyu yaraladı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, 16 Haziran günü yaşanan olayda, Servet G. isimli polis memuru nöbet değişimi sırasında teslim ettiği silahı kontrol ettiğinde, kurşunun silahın ağzına sıkıştığını gördü.

Servet G., doldur-boşalt yaptığı sırada silah ateş aldı. Mermi, metroya girmek üzere olan İndira K. isimli kadına isabet etti.

Gürcistan asıllı 43 yaşındaki kadın polisten şikâyetçi olmadı.