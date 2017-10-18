T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Görüntüler ortaya çıktı; Yenikapı'da polis yanlışlıkla yolcuyu vurdu

Yolcu polisten şikâyetçi olmadı

18 Ekim 2017 14:25

İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı girişinde doldur-boşalt yapan polis memurunun silahından çıkan kurşun bir kadın yolcuyu yaraladı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, 16 Haziran günü yaşanan olayda, Servet G. isimli polis memuru nöbet değişimi sırasında teslim ettiği silahı kontrol ettiğinde, kurşunun silahın ağzına sıkıştığını gördü.

Servet G., doldur-boşalt yaptığı sırada silah ateş aldı. Mermi, metroya girmek üzere olan İndira K. isimli kadına isabet etti.

Gürcistan asıllı 43 yaşındaki kadın polisten şikâyetçi olmadı.

ETİKETLER

MarmarayYenikapıpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24