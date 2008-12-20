Görüntüler Aysun'u rahatsız etti

Kenan Erçetingöz'ün sunduğu 'Akşam Keyfi' programında sevgilisi Ozan Güvendik'in ölümle burun buruna geldiği görüntüler ekrana geldi.Aysun Kayacı, bir çok ekranda yayınlanan görüntülerin katıldığı programda bir kez daha gösterilmesinden rahatsız oldu.Görüntüler ekrana geldiği sırada Kenan Erçetingöz'e bir şeyler söylediği gözlenen Kayacı, bu duruma itiraz etmiş olacak ki Erçetingöz, "Alalım yayından" diyerek görüntüleri ekrandan aldırdı.Bu görüntüleri sürekli ekrana getirmesine tepki gösteren Aysun Kayacı, "Tek kabahati benimle mi birlikte olmak da sokaklarda kovalıyorlar" diyerek Güvendik'in işadamı olduğunu ve takip edilecek herhangi bir durumunun bulunmadığını belirtti.Bu olay öncesinde bir kurgu yapılmış olma ihtimalini de dile getiren Kayacı, görüntülerin tekrar ekrana gelmesi üzerine, "Artık göstermeyin lütfen. Gösterdiğiniz insan ünlü birisi değil arkadaşlar. Sanatla da ilgilenmiyor, işadamı. Niye gösteriyorlar?" diyerek program ekibine tepkide bulundu.Erçetingöz, Kayacı'nın bu tepkisi karşısında ortamın gerilmesini önlemeye çalıştı. Görüntüleri yayınlayanları kınadığını ifade eden Kayacı'ya programın diğer konuğu Harun Kolçak şu öğütte bulundu: "Ama sen böyle reaksiyon verdikçe onların ekmeğine yağ sürüyorsun."