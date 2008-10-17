Görüntüler Aktütün değilmiş

Baskın sürpriz değil



Taraf'ın Aktütün dediği yer Kandil mi?



Başbuğ: Eleştiri sınırı aşıldı



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Genelkurmay, Taraf gazetesinde Aktütün saldırısıyla ilgili yayınlanan insansız hava aracı görüntülerinin başka yerlere ait olduğunu açıkladı. Genelkurmay Şırnak’ta yapılan operasyonda 35 teröristin öldürüldüğünü de duyurdu.Genelkurmay Başkanlığı’nda düzenlenen haftalık basın brifinginde Aktütün saldırısıyla ilgili iddialara yanıt verildi. İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, ikinci ordu komutanı tarafından saldırıya ilişkin incelemenin sürdürüldüğünü belirtti ve sonuçları hakkında açıklama yapılacağını söyledi.Brifingte, Taraf gazetesinde Aktütün saldırısı öncesi ve sırasında insansız hava araçlarından alınan görüntülere rağmen, bu istihbaratların değerlendirilmediği iddialarına da yanıt verildi. Gazetede yayınlanan fotoğraflardan birisinin 125 kilometre uzaklıktaki Kandil’de çekildiği, karakola bir kilometre mesafede olduğu ileri sürülen iki fotoğrafın ise aslında 20 kilometre uzaklıkta Kuzey Irak’taki Keritepe’ye ait olduğu açıklandı.Fotoğraflarda görülen teröristlere hava kuvvetlerinin müdahale etmediği iddialarının da doğru olmadığı, iki F-16 savaş uçağının saat 16.58’de Keritepe’de tespit edilen hedefleri vurduğu belirtildi. Tuğgeneral Metin Gürak, Bayraktepe’nin teröristlerce düşürüldüğü iddiası için de “Bayraktepe olayı taktik bir durumdur. Askeri birliklerin, teröristlerin gücü ve konumu ile çatışmanın seyri konusunda detaylı bilgisi olmayanların bir odadan yaptığı yorumlar yanlış olur” dedi.Tuğgeneral Gürak, Şırnak’ın Cudi Dağı Besta bölgesinde 14 Ekim’de çıkan bir çatışmaya ilişkin de bilgi verdi. Üç taburun katıldığı operasyonda 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Gürak, teröristlerin çatışma sonrası ve sırasında yaptıkları telsiz konuşmalarını da kanıt olarak duyurdu. Bu konuşmalarda bazı yaralı teröristlerin arkadaşları tarafından taşımamak için vurulduğu bilgisi de yer alıyor.Gürak, beş askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Kayseri Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Küçük’ün dizinde ve kaburgalarında kırıklar bulunduğunu açıkladı.