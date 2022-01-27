Görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay, yaşamını yitirdi

Yeşilçam'da birbirinden önemli filmlere imza atan görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay 75 yaşında hayatını kaybetti.

‘Benim Sinemalarım’, ’72. Koğuş’, ‘Devlerin Ölümü’, ‘Bekçiler Kralı’ gibi önemli filmlere imza atan görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Şenkay bir süredir kalp damar hastalıkları nedeniyle tedavi görüyordu.

Yönetmen Rıza Sönmez, Şenkay için Facebook hesabında şu mesajı paylaştı:



"Görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay’ı kaybettik. Çok üzgünüm. Lütfen 'Filler ve Çimen' filmini izleyin. Kameranın şaşmaz bir doğrulukta yönetmenin kurmak istediği anlamın peşine düşdüğünü ve sinemasal dünyasını kurduğunu görürsünüz. Yeşilçam’ın yetiştirdiği en önemli 'Fotodirektörleri'nden birini kaybettik. Üzgünüz."

Kameraman ve TV yönetmenlerinden Vito Vitelli de, Şenkay için Facebook'ta şunları yazdı:

"Güle Güle Ertunç Abi, Ustam. Seni çok özleyeceğim. Türk Sineması’na renk oldun, ışık oldun, estetik oldun, göz oldun, gönül oldun. Sana saygım sonsuz. Uğurlar olsun #ErtuncSenkay abi..."

Ödül törenine katılamamıştı

Geçen yıl Adana’da düzenlenen 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Orhan Kemal Emek Ödülü’ne layık görülen Ertunç Şenkay rahatsızlığı nedeniyle törene katılamamıştı.

Ödül töreninde Şenkay adına ödülü alan oyuncu Menderes Samancılar, şöyle konuşmuştu:

“Ertunç Şenkay’ın ciddi sağlık problemleri var ve tedavi görüyor. Dileğimiz bir an önce iyileşmesi. Ödülü benim almamı rica etti. ‘Beni sevenler alsın’ dedi. Gerçekten kameranın arkasında bir cambaz nasıl çalışır öyle çalışırdı. İşine aşık biri. Orhan Kemal’i ne kadar çok sevdiğini biliyorum. ’72. Koğuş’ filmini ne şartlarda çektiğini bilirim. Böyle bir dostla uzun bir yolculuk yapmanın gururunu yaşıyorum. En yakın zamanda aramıza dönmesini diliyorum.”

Ertunç Şenkay kimdir?

Ertunç Şenkay 17 Mayıs 1948 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 16 yaşındayken Yıldız-Ören Film Stüdyosu’nda çalışmaya başlayan Şenkay, görüntü yönetmeni Salih Dikişci’nin asistanı olarak mesleğe adım ilk adımını atmıştır. Dikişci dışında birçok görüntü yönetmenine asistanlık yapmıştır. 1978 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmiyle görüntü yönetmenliğine başlamıştır. 1989 yılında Çaylar Şirketten dizisiyle televizyon alanında da çalışmaya başlamıştır.

1990 yılında 27. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Büyük Yalnızlık (1989) ve İkili Oyunlar (1990) filmleriyle En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü almıştır. Bir yıl sonra ayını ödülü aynı festivalde Ateş Üstünde Yürümek (1991) ve Seni Seviyorum Rosa (1991) filmleriyle almıştır. Aynı zamanda 1992’de Seni Seviyorum Rosa ile 6. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü de kazanmıştır. Sonrasında 1994’te aynı festivalde aynı ödülü Bir Sonbahar Hikayesi filmiyle almıştır. Bunun dışında Bir Kadının Anatomisi (1995) ile 32. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Kaçıklık Diplomasisi (1998) ile 35. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ve Şarkıcı (2000) ile 38. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünün sahibi olmuştur. Farklı birçok festivalde de ödüller alan Şenkay, sinema ve dizilerde görüntü yönetmenliği görevine imza atmıştır.