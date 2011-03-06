-GÖRÜNTÜ TEKNOLOJİSİNDE "İPEK" DEVRİMİ ANKARA (A.A) - 06.03.2011 - Tayvanlı bilim adamlarının buluşundan sonra yeni LED ekranlar ve elektronik kitaplar, ipekten yapılabilecek. İpek üretiminde kullanılan ipekböceği tarafından salgılanan bir proteinin daha iyi ve verimli çalışan LED ekranlar geliştirilebilmesini sağlayacağını belirten Tayvanlı bilim adamları, bu buluşun özellikle elektronik kitaplarda önemli kullanım alanı bulabileceğini kaydetti. Tayvan'ın kuzeyindeki Hsinşu kentinde kurulu Ulusal Tsing Hua Üniversitesi araştırmacıları, transistörlerde ipek fibroin (ipekte ana madde olan, suda çözünmeyen ve ipliksi yapıda bir protein) kullanılmasının, LED ekran ve elektronik kağıdın daha etkin çalışmasını sağlayacağını belirtti. Çalışmalarını "Advanced Materials" adlı Alman bilimsel dergisinde yayımlayan araştırmacılar, ipek fibroin kullanılan transistörlerde elektronik sinyallerin yaklaşık 20 kattan daha hızlı iletildiğinin altını çizdi. Böylece elektronik kitabın sayfalarının daha hızlı çevrilebileceğini belirten Tayvanlı araştırmacılar, bu materyalin üç yıla kadar elektronik ürünlerde kullanıma hazır olabileceğini kaydetti.