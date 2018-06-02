"Görüntü, İnsan ve Mekan" projesi başladı

Diyarbakır Sinema Kulübü'nün organize ettiği "Görüntü, İnsan ve Mekan" projesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kültür-Sanat Salonu''nda başladı. Danışmanlığını Genco filminin yönetmeni Ali Kemal Çınar ve Diyarbakır Sinema Kulübü koordinatör, yönetmen Özkan Küçük'ün yaptığı projeye akademisyen ve sinema yazarı Ahmet Gürata, akademisyen Sevgi Ortaç ile sanatçı Mehmet Atlı'da eğitmen olarak katılacak. Proje kapsamında 1-2 ve 3 Haziran'da Ahmet Gürata''nın katılımıyla Mekan ve insan bağı, mekan üzerine film okuma ve fikir geliştirme atölyesi, 8, 9 ve 10 Haziran'da ise projelerin geliştirilmesi ve deneme çekimlerinin planlama atölyesi yapılacaktır.

Ağustos ayında da bireysel ve ikişerli gruplarla deneme çekimleri gerçekleşecektir. Eylül ayında ise deneme çekimlerin kurgulanmasının ardından Ekim ayında proje kapsaminda ortaya çıkan filmin gösterimi yapılacaktır.