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(görüntü dökümüyle) GÜLBEN ERGEN'İN OTOPARKINDA KEŞİF KARARI 

  Haber: Hayati ARIGAN-İSTANBUL DHA  Gazeteci Erhan Çelik'in, eski eşi şarkıcı Gülben Ergen'in oturduğu sitenin otoparkına girerek, otomobilini çizdiği iddiasıyla yargılandığı davada keşif yapılacak

07 Eylül 2018 14:34

 

Haber: Hayati ARIGAN-İSTANBUL DHA 
Gazeteci Erhan Çelik\'in, eski eşi şarkıcı Gülben Ergen\'in oturduğu sitenin otoparkına girerek, otomobilini çizdiği iddiasıyla yargılandığı davada keşif yapılacak.  
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dün görülen duruşmada \'konut dokunulmazlığı ve mala zarar vermek\' suçlarından 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen Gazeteci Erhan Çelik, savunma yaptı. Gizli görülen duruşmada Ergen\'i avukatı Altın Mimir temsil ederken Erhan Çelik avukatı Emin Canacankatan ile hazır bulundu.  2.5 saat süren duruşma sonunda mahkeme Gülben Ergen\'in oturduğu sitenin otoparkında keşif yapılmasına karar verdi. Taraf avukatlarının katılacağı keşifte kamera görüntüleri de izlenerek Gülben Ergen\'in otomobilindeki hasarın ne şekilde oluştuğu incelenecek.  Avukatları ile birlikte adliyeden ayrılan Erhan Çelik, \"Davada gizlilik kararı olduğu için konuşamıyorum\" dedi.  


Görüntü Dökümü:
-Çelik\'in adliyeden çıkışı

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