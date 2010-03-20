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Yaşam

Görünmezlik pelerinini yapan Türk

Tolga Ergin liderliğindeki bilim insanları, ‘cismi görünmez hale getirme’ yolunda önemli gelişme sağladı.

20 Mart 2010 02:00

T24 - Almanya’da Tolga Ergin liderliğindeki bilim insanları, yaydığı ışını kontrol altına alarak ‘cismi görünmez hale getirme’ yolunda önemli gelişme sağladı. ‘Şimdilik’, küçük bir yumruyu görünmez hale getirmeyi başaran ekibe göre, daha büyük cisimler için uzun yıllar gerek.

Almanya'da yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, cismin yaydığı ışını kontrol altına alarak görünmez hale getirilmesi yönünde önemli bir adım atıldı. Science Dergisi’nde yayımlanan araştırmayı yürüten ekibe, Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü’nden Tolga Ergin liderlik etti.


Altın yüzeyde başarılı

Görünmezlik pelerininin yapımında, “meta madde” denen fotonik kristaller kullanıldı. “Dönüşüm optiği” denen teknik sayesinde, bu pelerinin örttüğü altın bir yüzey üzerinde bulunan ve ancak büyüteçle görülebilen küçük bir yumru görünmez hale getirildi.

Işık dalgalarını kırarak nesneleri gizleyen görünmezlik pelerini, özel merceklerden oluşuyor. Pelerin, yumrudan çıkan ve görünürlüğü sağlayan ışık demetlerini bükerek cismi gizliyor.

İnsan için daha erken Ergin, Reuters’a telefonla yaptığı açıklamada, “Sonuçlar oldukça heyecan verici, çünkü ilk kez üç boyutlu bir cisim gizlendi. İnsanoğlu her zaman görünmez olmayı düşlemiştir. Çalışmamız, bunun mümkün olabileceğine dair ilk ipucunu sağladı. Bu tekniğin işe yaradığını gösterdi” dedi.

Ergin, bir insan veya bir arabanın, uyguladıkları bu teknikle görünmez hale getirilmesi için uzun yıllar daha çalışılması gerektiğini de belirtti.


Açıkladığı gün bir oğlu oldu

İzmirli bir ailenin oğlu olan Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü’nden Tolga Ergin, ekibiyle birlikte geliştirdiği ‘görünmezlik pelerini’ ile ilgili dünya medyasında geniş yer bulan araştırmasının sonuçlarını en mutlu gününde yayınladı. Almanya’nın Esslingen kentinde oturan Ergin’in eşi, dün sabah bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ergin ailesi bebeğin adını Selim koydu.


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