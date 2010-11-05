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Yaşam

Görünmezlik pelerinine çok az kaldı!

Uzmanlar ışığı yönlendirerek yansımasını engelleyen esnek bir madde geliştirdi...

05 Kasım 2010 02:00

T24 - Görünmezlik pelerini hayali artık gerçeğe daha yakın. Uzmanlar ışığı yönlendirerek yansımasını engelleyen esnek bir madde geliştirdi. 

Görünmezlik pelerini az sonra!

İskoçyalı bilim adamları ışığı yönlendirerek yansımasını engelleyen esnek bir madde geliştirdi. Daha önce görünmezlik adına yapılan çalışmalarda ancak katı maddelerde gelişmeler sağlandığını belirten uzmanlar, “Metaflex” adını verdikleri yeni maddeninse esnek oluşu sayesinde kumaşlara da uygulanabileceğini belirtti. St Andrews Üniversitesi Fizik bölümünün geliştirdiği madde ışığı emmiyor, bunun yerine etrafından geçmesini sağlıyor. Görülebilir ışık, kısa dalga boylarıyla yayıldığı için ışığı yönlendirecek atomların çok küçük olması gerekiyor. Oldukça küçük elektromanyetik atomlardan üretilen ‘Metaflex’te atomların sabit bulundukları sert zeminden ayrılmalarını sağlayan yeni bir yöntem kullanılıyor. “Metaflex” 620 nanometre civarındaki dalga boylarındaki ışınları yönlendirebiliyor. İnsanların görebildiği ışınlar 400 ila 700 nanometre arasında değişiyor.






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