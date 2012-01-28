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Yaşam

Görünmezlik artık hayal değil

ABD'li araştırmacılar, ilk kez üç boyutlu bir nesneyi tüm açılardan “görünmez” yapmayı başardı.

28 Ocak 2012 02:00

T24 - ABD'li araştırmacılar, ilk kez üç boyutlu bir nesneyi tüm açılardan “görünmez” yapmayı başardı.


DPA’nın haberine, göre Teksas Üniversitesi araştırmacıları, 18 cm’lik bir silindiri görünmez hale getirdi.


Bunun için silindirin üzerinde plazmonik malzemeden bir tür elektromanyetik pelerin oluşturuldu. Plazmonik malzemeler adı verilen negatif ışıklar, gelen mikrodalga ışığın yönünü değiştirerek nesnenin onu yansıtmasını engelliyor.


Bu gelişmenin şimdilik mikrodalga ışık için geçerli olduğu, görünür ışık için ise henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırma, yüksek çözünürlüklü mikroskoplara yeni özellikler eklenmesini sağlayabilir.

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