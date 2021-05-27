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Dünya

'Görünmez heykel' 15 bin Euro'ya alıcı buldu

27 Mayıs 2021 23:50

İtalyan sanatçı Salvatore Garau'nun ne basılı ne de dijital formatta herhangi bir fiziksel temsili olmayan "görünmez" heykeli, 15 bin Euro'ya (yaklaşık 155 bin lira) satıldı. Eserin varlığını doğrulamanın tek yolu, alıcının elindeki orijinallik sertifikasıyla mümkün.

Milanoİtalyagörünmez heykel
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