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Yaşam

''Görünmeyen''in gişe geliri depremzedelere ANKARA (A.A) 

11 Kasım 2011 14:36

-''Görünmeyen''in gişe geliri depremzedelere ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Ünlü yönetmen Ali Özgentürk'ün, bugün vizyona giren ''Görünmeyen'' filminin 2 haftalık gişe geliri, Vanlı depremzedelere bağışlanacak. Senaryosu da Özgentürk'e ait olan filmin yapımcılığını Asya Film üstleniyor.  İki haftalık gişe geliri Van'daki depremzedelere ulaştırılacak filmde, dönemin en parlak klasik müzik bestecilerinden Macar Bela Bartok'un 1930'lu yıllarda Türk müziğini keşfetmek için Anadolu'ya yaptığı zorlu yolculuk ve bu yolculuğun günümüze yansımaları anlatılıyor.   Ahmet Mekin'e İstanbul Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü kazandıran filmde, ünlü besteciyi Alman oyuncu Udo Kier canlandırıyor.  ''Hazal'', ''At'', ''Bekçi'', ''Su da Yanar'', ''Balalayka'' gibi filmlerle tanınan yönetmen Ali Özgentürk, Altın Koza Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görülmüştü.

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