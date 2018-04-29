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BBC Türkçe

'Görünmeyen salgın' çocuklarda körlük tehlikesi yaratabilir

Hollandalı uzmanlara göre, yakın gelecekte çocuk ve gençlerin ciddi biçimde görme bozukluğu ve kör olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Bunun nedeni ise, çocukların uzun süre tablet, telefon ve televizyon ekranına bakılması ve yeterince gün ışığında

29 Nisan 2018 20:30

Hollandalı uzmanlara göre, yakın gelecekte çocuk ve gençler ciddi biçimde görme bozukluğu ve kör olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

Bunun nedeni ise, uzun süre tablet, telefon ve televizyon ekranına bakılması, yeterince gün ışığında sokakta oynanmaması.

Uzmanlar, "görünmeyen bir salgın" dedikleri bu soruna karşı, "20 - 20 - 2 formülü"nü öneriyor.

Rotterdam Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Caroline Klaver'e göre, gün boyu telefon, tablet ya da kitaba yakından bakan çocukların doğal göz yapısı bozuluyor. Normalde yuvarlak olan göz bebekleri, oval şekle dönüşüyor.

Bunun sonucu da gözün arkasında ışığı yakalayan hücreler hasar görüyor. Hollandalı Profesör, bunun "geri dönüşü olmayan bir süreç" olduğunu söylüyor.

Klaver, duyarlı hücrelerin kaybı konusunda hiçbir şey yapamadıklarını vurgulayarak, "Bu hücreler kaybolursa kişi görme engelli olacak. Okuyamayacak, artık yüzleri tanıyamayacak" diyor.

Hollandalı göz sağlığı uzamanları, göz sorunlarını önlemek için, "20 - 20 - 2 klavuzu" adlı verilen bir formül öneriyor.

Bunun anlamı şu; "20 dakika bounca kitap, tablet ya da telefona baktıktan sonra 20 saniye ara verip, gözünüzü dinlendirin. Günde en az 2 saat dışarı çıkın"

Hollanda Göz Fonu Müdürü Mulder, çocuklardaki göz sağlığı sorunlarını "görünmeyen bir salgın" olarak adlandırıyor ve bunun ciddiye alınması gereken bir tehlike olduğuna işaret ediyor.

Oftalmoloji uzmanı Klaver bunun herkeste aynı olmadığını, "Objektif gücü - 6" olan insanlar arasında körlük riskinin daha yüksek olduğunun da altını çiziyor.

Hollanda Göz Fonu da, aynı kaygıları taşıyor. Göz Fonu Müdürü Edith Mulder, şu anda 20 yaş ve üzeri gençlerin yarısının miyop olduğuna işaret ederek, böyle giderse sorunun daha da artacağı endişesini dile getiriyor.

Fona göre, göz derecesi ne kadar eksiye giderse kör olma olasılığı o kadar artıyor. Hollanda Göz Fonu, geçen Mayıs'tan itibaren, çocukların daha fazla sokakta oynaması için bir kampanya başlattı.

Prof. Dr. Caroline Klaver, gün ışığının göz sağlığı için son oldukça önemli olduğuna işaret ediyor. Çünkü vücut, gün ışığı sayesinde gözün yuvarlak kalmasını ve hücrelerin bozulmamasını sağlayan dopamin maddesi üretiyor.

Klaver, okul saatlerinde çocukların en az 1 saat dışarıda oynamasını öneriyor. Bazı okulların teneffüs sürelerini kısaltmasını eleştiren Hollandalı uzman, "Çocuklar yeterince dışarıya çıkmazsa bu ciddi miyop gelişimine zemin hazırlar" diyor.

Caroline Klaver'e göre bu küresel bir sorun ve dünyada okulu bırakan çocukların büyük bölümü göz sorununa sahip.

Hollandalı profesör, çözüm için çocukların ekran ve kitap başından uzaklaşıp günde en az 2 saat sokakta oynamasının şart olduğunu söylüyor.

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