"Görünen o ki, iktidarcı medya AKP kongresinden sonra yeniden şekillenecek"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarları arasında gazeteci Cem Küçük'ün “Artık AK Parti’nin bu radikal İslamcılarla da yollarını ayırması lazım" ifadesiyle başlayan "tasfiye" tartışmalarıyla ilgili olarak "Herhalde AKP kongresinden sonra iktidarcı çevrede kıyamet kopacak. İktidarcı medya yeniden şekillenecek. Görünen o" dedi.

AKP mahallesindeki tartışma sürüyor; kim ne dedi, kim ne cevap verdi, Erdoğan ne yaptı?

"Mahalle"deki tartışmayla ilgili olarak konuşan Başbakan Binali Yıldırım "Bedel ödemeden, ter dökmeden kimse AK Parti adına racon kesemez, kusura bakmasın. Kesiyorsa, onların sesini kesmesini de biliriz, öyle şey olur mu? Partimiz adına kimse ahkâm kesemez" demişti.

Mehmet Tezkan'ın "İktidarcı cephede kavga büyüyor" başlığıyla yayımlanan (15 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

İslamcılar iktidar partisinden tasfiye ediliyor çıkışıyla başlayan tartışma dallanıp budaklandı..

Taraflar bazen açıkça isim vererek..

Bazen satır aralarında laf çakarak..

Bazen şikâyet ederek..

Birbirine girmiş halde.. Kavganın özeti şu..

Reis’e kim daha yakın.. Veya Reis kimin tarafında..

Bu arada ihanet, davadan kopma, saf değiştirme suçlamaları gırla... Taraflar kılıçlarını rakibini indirmek için fırsat kolluyor..

***

Taraflar kavga etmekle kalmıyor, iktidardan destek bulmak için her yolu deniyor..

Mesele önce Cumhurbaşkanı’na soruldu..

Cumhurbaşkanı’nın hangi tarafı haklı bulduğu test edilmek istendi.. Cumhurbaşkanı yüz vermedi..

‘Biz tekkeye mürit aramıyoruz’ diyerek hangimiz çok biat ediyor kavgasını doğru bulmadığını ima etti..

Hatta..

‘Ama bazıları işi tamamen şirazesinden çıkardı’ diyerek de hoşnut olmadığını söyledi..

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Cumhurbaşkanı yüz vermeyince bu kez Başbakan’ın nabzını yokladılar..

Başbakan’a sordular..

Meseleyi Başbakan’ın gündemine taşıdılar..

Başbakan; ‘arkadaşlar, bedel ödemeden, ter dökmeden kimse AK Parti adına racon kesemez, kusura bakmasın. Kesiyorsa, onların sesini kesmesini de biliriz, öyle şey olur mu? Partimiz adına kimse ahkâm kesemez,’ dedi..

***

Laf kime gitti?!..

Başbakan’ın bu sözü üzerinden yeni tartışma başlayacak..

Kimse üzerine alınmayacak tabii..

‘Başbakan sizi kastetti, hayır hayır sizi kastetti’ yorumlarıyla teflon tava politikası izlenecek..

***

Herhalde AKP kongresinden sonra iktidarcı çevrede kıyamet kopacak..

İktidarcı medya yeniden şekillenecek..

Görünen o..