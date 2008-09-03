Görülmesi gereken 10 ülke

Tatil anlayışı değişiyor. Artık klasik deniz-güneş-kum üçlüsünün yerine daha değişik seçenekler vaat eden ülkeler ve şehirler pek çok kişinin favorisi.

Tüm dünyada ilgi çeken ve turist sayısını giderek artıran 10 ülke:





1- Hindistan

Doğu bilgeliği ile konforu birleştirmek isteyenlerin son yıllardaki ilk tercihi Hindistan. Bollywood filmleri sayesinde turist sayısını iyice artıran Hindistan, tam bir tatil cenneti. Burayı tek cümleyle anlatmak gerekirse renkler, kültürel ve gelenekler ülkesi demek yanlış olmaz. Hindistan’a karayoluyla gidebileceğiniz gibi uçakla da varabilirsiniz. Karayolu ucuz hatta 90 Dolar olmasına rağmen uçakla gitmenizi tavsiye ederiz. Türkiye’den Hindistan’a düzenlenen pek çok tur var; ama eğer kendinize güveniyorsanız Yeni Delhi’ye giden bir uçağa atlayıp, Hindistan’ı kendi kendinize keşfedebilirsiniz. Vize almak da çok kolay. Pasaportunuz, bir adet fotoğraf ve 40 Dolar ücreti götürdüğünüzde vizenizi bir günde alabilirsiniz. Hindistan’ın mevsimine gelince ülke büyük olduğundan her bölgesinde başka bir mevsim yaşanıyor. Kuzeybatısındaki Rajasthan ve Uttar Pradesh bölgeleri içinde yer alan Amritsar-Delhi- Agra-Varanasi güzergahında seyahat edecekler için en ideal dönem eylül-şubat arası. Muson yağmurları ise ülkenin güney kesimlerini etkiliyor. Dolayısıyla bu bölgeler temmuzdan sonra sıcak oluyor. Hindistan’a gidince keşfetmeniz gereken yerler Yeni Delhi, Jaipur, Mumbai ve Rajahatsun.

2- İtalya

Türkler’in favorisi olan İtalya, en çok ziyaret edilen ülkeler listesinde ikinci sırada. İtalya tarih, sanat, alışveriş ve eğlencenin adresi… Tarihle iç içe bir gezi için Roma’yı, sanat eserlerini görmek için Floransa’yı, romantik bir seyahat için Venedik’i, alışveriş için ise Milano’yu öneririz. Ayrıca Güney İtalya tatil için çok uygun seçeneklerle dolu. Sicilya ise artık sadece mafya filmlerinin değil seyahat tutkunlarının da favorisi.

3-Tayland

Üçüncü sırada son yıllarda özellikle eğlence turizmiyle gündemde olan Tayland var. Bu da gösteriyor ki insanlar Tayland’ın diğer yüzünü keşfetti. Burası eğlencenin yanı sıra denizin keyfini de çıkarabileceğiniz bir ülke. Egzotik havası da cabası… Burası tam bir alışveriş cenneti... Yemekleri baharatlı, ekşili, tatlı lezzetleri sevenler için birebir. Ülkenin farklı atmosferini yaşamak için başkent Bangkok’u görmekte fayda var. Pattaya ile Phuket ise son dönem pek çok insanın denizin ve güneşin tadını çıkarmak için tercih ettiği iki bölge.

4-Avustralya

Dünyanın öbür ucunda keşfedilmeyi bekleyen Avustralya, gözde ülkeler listesinin dört numarasında yer alıyor. Avustralya deyince aklımıza ilk gelenler, kıtaya özgü sevimli hayvanlar kanguru ve koala hiç şüphesiz. Aynı zamanda dalga sörfü, deniz ve okyanus da Avustralya’nın çağrıştırdıkları… Ülkenin yerli halkı Aborijinleri bulmak artık imkansız. Ancak Avustralya hakkında bundan çok daha fazlasını bilmek gerekiyor. Bizden tavsiye uzun yola dayanın ve dünyaya bir de diğer ucundan Sidney’den bakın. Çok daha farklı görünüyor.

5-Yeni Zelanda

Avustralya’nın komşusu Yeni Zelanda da, son yılların görülmesi tavsiye edilen ülkelerinden biri ve listemizin tam ortasında, beşinci sırada yer alıyor. Bugünlerde göçmen almasıyla pek çok kişinin hayalini süsleyen Yeni Zelanda, tam bir huzur ülkesi… Bu huzur dışında buzullardan fiyortlara, muhteşem göllere ve kilometrelerce kumsallara pek çok seçenek sizi Yeni Zelanda’da bekliyor. Ülkenin başkenti Wellington ama Yeni Zelanda’yı ziyaret edenler daha çok Auckland’a gitmeyi tercih ediyor. Çünkü Auckland aynı zamanda bir eğlence merkezi.

6-Güney Afrika

Her mevsim yazı yaşabileceğiniz Güney Afrika görülmesi gereken ülkeler arasında altıncı sırada. Johannesburg, büyük bir finans merkezi olmasının yanı sıra dünyanın en büyük iki metropolünden biri. fiehrin dört bir yanı otobanlarla çevrili ve içinden bir nehir bile geçmemesine rağmen yemyeşil. Hatta dünyada en çok dikili ağacın bulunduğu şehir olarak biliniyor. fiehrin banliyöleri Güney Afrika'nın en büyük alışveriş merkezleri ile dolu. Eğer yolunuz Johannesburg'a düşerse eski altın madeni Gold Reef City ve Apartheid Müzesi’ni mutlaka gezin. Güney Afrika'nın en uzun soluklu müzikali African Footprint'i izleyin. Ama Güney Afrika’ya gitmişken sadece Johannesburg’la yetinmeyin ve adı güney yıldızı anlamına gelen Cape Town’a da uğrayın. Dünyanın en romantik şehirlerinden biri olan Cape Town’da okyanus kokusu, güneş, bembeyaz kumsallar ve Akdeniz iklimi sizi karşılayacak. Bir tavsiye daha: fiehri kuşbakışı izleyebileceğiniz Masa Dağı’nı ziyaret etmeyi unutmayın.

7-İspanya

Listemizin yedinci sırasında rotamız yine Avrupa’ya dönüyor ve karşımıza İspanya çıkıyor. Tartışmasız bir turizm cenneti olan İspanya’nın neredeyse tüm şehirleri görülmeye değer. Elbette ilk sırada Barselona var. Bir Katalan şehri olan Barselona’da tarihi yolculuğunuza eğlence ve alışveriş eşlik edecek. Kralların İspanyası’nı tanımak isterseniz rotanızı Madrid’e çevirin. Biraz deniz ve güneşe ihtiyacınız varsa güneye inin. Örneğin Mayorka iyi bir tercih olabilir. İspanya’ya gitmişken şamenkoyu sadece izlemekle kalmayın. Bir barda kendinizi sahneye atın mutlaka size bu dansı öğretecek biri çıkacaktır. İspanya’yla özdeşleşen boğa güreşleri ise son yıllarda hayvan severlerden tepki aldığı için eskisi kadar revaçta değil. Bizden tavsiye Endülüsü görmeden bu ülkeyi terk etmeyin.

8- Fransa

Listede sona yaklaşırken İspanya’nın hemen yanı başındaki Fransa komşusunun bir basamak altında sekizinci sırada karşımıza çıkıyor. Yüzyıllardır romantizmle birlikte anılan Paris, bu ülkenin en büyük kozu. Hayatınızda mutlaka bir kere Paris’i görmeniz gerekiyor. Bu şehirde pek çok tarihi eserin yanı sıra yemek, eğlence, alışveriş ve romantizm de bulabiliyorsunuz. Saint Tropez ise ünlülerin vazgeçemediği bir tatil adresi. Son yıllarda Fransız taşrası, özellikle de bağbozumu zamanlarında pek çok misafiri ağırlıyor.

9-Brezilya

Futbol deyince ilk akla gelen ülke olan Brezilya, listemize dokuzuncu sırada girdi. Güney Amerika’nın tek temsilcisi olan bu ülke futbolun yanı sıra birbirinden güzel kızların resmi geçidine dönen Rio Festivali ve sambayla da ünlü. Elbette o güzel kızları, özellikle Ipanema bölgesindeki plajlarda da görmek mümkün. Brezilya, son yıllarda en çok ziyaret edilen ülkelerden… Bunda güzel kızların mı yoksa Ronaldinhio, Kaka, Lincoln ve Roberto Carlos gibi futbol yıldızlarının payı mı daha büyük bilinmiyor.

10-Meksika

Listemizin son sırasında Meksika var. Latin ateşinin başkenti Meksika, aynı zamanda dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biridir. Başkent Mexico City bugün dünyanın en büyük metropollerinden olmuş. Hollywood’dan tanıdığımız Meksika’yı yakından görünce, bu ülkenin sadece kanun kaçaklarının yakalarını kurtarmak için kaçtıkları bir yer olmadığını anlıyorsunuz. Burası aynı zamanda bir eğlence başkentidir. Buna tüm öğle vakitlerinde yapılan siestayı da ekleyince bu ülkede huzurlu ve keyifli bir tatil geçirmemenin imkansız olacağını anlıyorsunuz. Dans ve Meksika mutfağını da bu tatile eklerseniz bizce harika bir seçim yapmış olursunuz.